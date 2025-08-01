Конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни сформируют на следующем заседании Кабмина, - Свириденко

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с главой Минфина Сергеем Марченко, обсудив отбор руководителя таможни.

Об этом глава правительства сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни", - отметила она.

По словам Свириденко, важно провести этот отбор прозрачно и профессионально.

"Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - добавила премьер.

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