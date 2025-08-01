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Новости Таможня
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Конкурсную комиссию для отбора руководителя таможни сформируют на следующем заседании Кабмина, - Свириденко

Реформа таможни Сформируют конкурсную комиссию

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с главой Минфина Сергеем Марченко, обсудив отбор руководителя таможни.

Об этом глава правительства сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Поручила вынести на рассмотрение следующего заседания правительства решение о формировании конкурсной комиссии для отбора руководителя таможни", - отметила она.

По словам Свириденко, важно провести этот отбор прозрачно и профессионально.

"Таможня должна стать современной сервисной службой, которая соответствует стандартам Европейского Союза и стопроцентно честно работает на наполнение бюджета", - добавила премьер.

Также читайте: Семья главы Энергетической таможни во время войны построила особняк под Киевом за 70 миллионов, - "Схемы". ВИДЕО

Реформа таможни Сформируют конкурсную комиссию

Автор: 

таможня (1969) Марченко Сергей (300) Свириденко Юлия (186) Государственная таможенная служба (172)


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Топ комментарии
+4
страшно (але прогнозовано) навіть уявити кого вони запхають в ту комісію і кого призначать переможцем.
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01.08.2025 16:02 Ответить
+2
Без іноземних членів комісії будуть міняти шило на мило, європецям піднесуть це лайно на підносі в обгорці і скажуть їжте і дайте бабло
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01.08.2025 16:03 Ответить
+1
ще не всі кандидати занесли бабло
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01.08.2025 16:01 Ответить
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ще не всі кандидати занесли бабло
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01.08.2025 16:01 Ответить
сказали б скільки ,може б і інші приєдналися б до торгів
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01.08.2025 16:03 Ответить
пендель зеленим гнидам , від G 7 , ЕС , був "потужний" ✊😂
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01.08.2025 16:29 Ответить
цьому уряду мафії немає довіри, потрібна незалежна комісія без уряду! Уряд у відставку!
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01.08.2025 16:46 Ответить
страшно (але прогнозовано) навіть уявити кого вони запхають в ту комісію і кого призначать переможцем.
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01.08.2025 16:02 Ответить
навіщо??яка різниця як глибоко буде знов пробите дно,та якого гатунку буде черговий зашквар,ми ж ніяк на це не зможемо впливати,а для того щоб мітингувати-це ж не причина,це ж не сап чи набу
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01.08.2025 16:06 Ответить
Без іноземних членів комісії будуть міняти шило на мило, європецям піднесуть це лайно на підносі в обгорці і скажуть їжте і дайте бабло
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01.08.2025 16:03 Ответить
а обрані іноземцями були без пробиття дна та не зашкварені??назвіть прізвища цих героїв,їх повинна знати країна
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01.08.2025 16:08 Ответить
Запахло жирными грошенятками,сколько стоит место в этой чудовой и потужной комиссии,одно место я покупаю себе.
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01.08.2025 16:03 Ответить
жирнюча годівниця,особливо коли економіка вмерла,грошедобувачів в країні вже майже не залишилося,час заносити їх до червоної книги
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01.08.2025 16:10 Ответить
Птіца щастя завтрашнєга дня
Прілєтєла, крилами звєня
Вибєри мєня, вибєри мєня!
Птіца щастя завтрашнєга дня...
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01.08.2025 16:25 Ответить
Всіх на поліграф, і міністра теж, хто збрехав - вітаємо! ВЛК, здоровий/здорова 100% = 0
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01.08.2025 16:09 Ответить
а тим хто жме кнопки поліграфа довіряєте??який шанс не підробити висновки взагалі ви особисто оцінюєте??
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01.08.2025 16:11 Ответить
Робити шоу де камера буде на поліграф дивитись, по типу як був Зе - Порох на стадіоні. Назва вже є: Україна має талант.
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01.08.2025 16:13 Ответить
поки не буде гарантованого покарання через конфіскацію,багаторічного строку,та блокування любого доступу до держслужби чи бюджета всі оті поліграфи цирк смішний
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01.08.2025 16:23 Ответить
А в комісії будуть тільки тамади,фотографи,співаки і різна шушера???
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01.08.2025 16:13 Ответить
"Доручила винести на розгляд наступного засідання Уряду рішення про формування конкурсної комісії для відбору керівника митниці", - зазначила вона. ЗРАЗУ зізнається в тому.що буде призначено "зеленого корупціонера" котрий буде працювати на благо "зелених грабіжників"
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01.08.2025 16:26 Ответить
На лацкані лапсєрдака - емблема обрисів України. Хтось порівняв той обрис з якимось пташеням, яке намагається бігти в ЄС, але одна ніжка у вигляді Криму щось дуже розпухла і заважає це робити. Не пам'ятаю, було це до анексії Криму, чи вже після, але от таке порівняння...
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01.08.2025 16:30 Ответить
Конкурс на вакантну посаду продовжується... Банківські реквізити для добровільних пожертвувань знайдете нижче під текстом.
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01.08.2025 17:00 Ответить
 
 