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Новини Виправдовування збройної агресії РФ
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До 7 років за ґратами засуджено мешканця Львова, який у TikTok виправдовував збройну агресію РФ

Тіктокера засуджено за виправдовування агресії РФ

Суд визнав мешканця м. Львова винним у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України) та засудив до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

У суді доведено, що засуджений упродовж 2024 року створював відеоролики, у яких висловлював любов і пошану до громадян РФ та особисто до президента держави-агресора, та поширював їх у соціальній мережі TikTok.

Також чоловік підтримував перебування збройних сил РФ на території України та переконував у правомірності неспровокавного збройного нападу держави-агресора на Україну з метою загарбання її території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Виправдовували агресію РФ: затримано чотирьох інтернет-агітаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3360) війна в Україні (5477)


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Може шось з головою?
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01.08.2025 15:58 Відповісти
Може він хотів перестати стрілять, і подивитись в очі? Десь зійтись по середині? Ааа, стоп, хтось вже це говорив. Може теж його засудити ))
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01.08.2025 16:12 Відповісти
А шпигунам менше дають і ще обмінюють. Злодіїв під заставу випускають.
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01.08.2025 16:04 Відповісти
15 років зрадникам та шпигунам. КПК відкрий.
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01.08.2025 16:13 Відповісти
Багато так званих визволителів в 1945,залишились у Львові зайнявши найкращі квартири ,а мешканців вивезли в сибір і їхні потомки продовжують справу отцов.
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01.08.2025 16:10 Відповісти
Мало дали!
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01.08.2025 16:12 Відповісти
 
 