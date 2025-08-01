До 7 років за ґратами засуджено мешканця Львова, який у TikTok виправдовував збройну агресію РФ
Суд визнав мешканця м. Львова винним у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України) та засудив до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
У суді доведено, що засуджений упродовж 2024 року створював відеоролики, у яких висловлював любов і пошану до громадян РФ та особисто до президента держави-агресора, та поширював їх у соціальній мережі TikTok.
Також чоловік підтримував перебування збройних сил РФ на території України та переконував у правомірності неспровокавного збройного нападу держави-агресора на Україну з метою загарбання її території.
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Валентин Коваль #587289
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