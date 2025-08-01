К 7 годам за решеткой приговорен житель Львова, который в TikTok оправдывал вооруженную агрессию РФ
Суд признал жителя г. Львова виновным в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) и приговорил к 7 годам лишения свободы.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
В суде доказано, что осужденный в течение 2024 года создавал видеоролики, в которых выражал любовь и уважение к гражданам РФ и лично к президенту государства-агрессора, и распространял их в социальной сети TikTok.
Также мужчина поддерживал пребывание вооруженных сил РФ на территории Украины и убеждал в правомерности неспровоцированного вооруженного нападения государства-агрессора на Украину с целью захвата ее территории.
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