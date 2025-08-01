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Новости Оправдывание агрессии РФ
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К 7 годам за решеткой приговорен житель Львова, который в TikTok оправдывал вооруженную агрессию РФ

Тиктокера осудили за оправдание агрессии РФ

Суд признал жителя г. Львова виновным в оправдании, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

В суде доказано, что осужденный в течение 2024 года создавал видеоролики, в которых выражал любовь и уважение к гражданам РФ и лично к президенту государства-агрессора, и распространял их в социальной сети TikTok.

Также мужчина поддерживал пребывание вооруженных сил РФ на территории Украины и убеждал в правомерности неспровоцированного вооруженного нападения государства-агрессора на Украину с целью захвата ее территории.

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Автор: 

Офис Генпрокурора (2567) война в Украине (5440)


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Може шось з головою?
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01.08.2025 15:58 Ответить
Може він хотів перестати стрілять, і подивитись в очі? Десь зійтись по середині? Ааа, стоп, хтось вже це говорив. Може теж його засудити ))
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01.08.2025 16:12 Ответить
А шпигунам менше дають і ще обмінюють. Злодіїв під заставу випускають.
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01.08.2025 16:04 Ответить
15 років зрадникам та шпигунам. КПК відкрий.
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01.08.2025 16:13 Ответить
Багато так званих визволителів в 1945,залишились у Львові зайнявши найкращі квартири ,а мешканців вивезли в сибір і їхні потомки продовжують справу отцов.
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01.08.2025 16:10 Ответить
А їхні баби, матері вдягали комбінації колишніх власників квартир і ходили по місту , а з них іржали місцеві жіночки та дівчата!
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01.08.2025 16:46 Ответить
Мало дали!
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01.08.2025 16:12 Ответить
 
 