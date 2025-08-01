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Новини Результати роботи підрозділів СБС
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Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 716 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

оператор, дрон

Впродовж доби 31 липня-1 серпня підрозділи угруповання СБС уразили 716 унікальних цілей противника.

Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед уражених цілей:

  • 193 одиниці особового складу, з яких 129 – ліквідовано;
  • 42 одиниці автомобільної техніки та 29 мотоциклів;
  • 24 артилерійські системи та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 19 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 25 точок вильоту операторів БПЛА.

ураження

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ліквідація (4289) знищення (7903) Сили безпілотних систем (177)


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Defense Express писав, що зараз Україна виробляє більше 200 тисяч дронів на місяць.
Таким чином, виробництво зросло на 900% за рік.
Однак, якщо розбирати ці цифри по конкретним видам БПЛА, картина є більш песимістичною.
«Де аналог українських "шахедів"?
Де український "Ланцет"?
Так, у нас на лінії бойового зіткнення великий парк дронів, але ця кількість до кінця не перетворилася на якість.
Одна з причин, чому досі немає українського "шахеда", це те, що не створили український аналог "Комети" (антени супутникової навігації, якими оснащують "шахеди").
Іронія долі в тому, що її виробники - українці. Вони переїхали до Росії, тому що свого часу в Україні не зацікавилися цим виробом».
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01.08.2025 19:48 Відповісти
 
 