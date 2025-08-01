Впродовж доби Сили безпілотних систем уразили 716 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Впродовж доби 31 липня-1 серпня підрозділи угруповання СБС уразили 716 унікальних цілей противника.
Про це повідомляє пресслужба Сил безпілотних систем, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, серед уражених цілей:
- 193 одиниці особового складу, з яких 129 – ліквідовано;
- 42 одиниці автомобільної техніки та 29 мотоциклів;
- 24 артилерійські системи та 2 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 19 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 25 точок вильоту операторів БПЛА.
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Таким чином, виробництво зросло на 900% за рік.
Однак, якщо розбирати ці цифри по конкретним видам БПЛА, картина є більш песимістичною.
«Де аналог українських "шахедів"?
Де український "Ланцет"?
Так, у нас на лінії бойового зіткнення великий парк дронів, але ця кількість до кінця не перетворилася на якість.
Одна з причин, чому досі немає українського "шахеда", це те, що не створили український аналог "Комети" (антени супутникової навігації, якими оснащують "шахеди").
Іронія долі в тому, що її виробники - українці. Вони переїхали до Росії, тому що свого часу в Україні не зацікавилися цим виробом».