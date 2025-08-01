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Новости Результаты работы подразделений СБС
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За сутки Силы беспилотных систем поразили 716 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

оператор, дрон

В течение суток 31 июля - 1 августа подразделения группировки СБС поразили 716 уникальных целей противника.

Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, среди пораженных целей:

  • 193 единицы личного состава, из которых 129 - ликвидировано;
  • 42 единицы автомобильной техники и 29 мотоциклов;
  • 24 артиллерийские системы и 2 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 25 точек вылета операторов БПЛА.

поражение

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Автор: 

ликвидация (3900) уничтожение (7590) Силы беспилотных систем (175)


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Defense Express писав, що зараз Україна виробляє більше 200 тисяч дронів на місяць.
Таким чином, виробництво зросло на 900% за рік.
Однак, якщо розбирати ці цифри по конкретним видам БПЛА, картина є більш песимістичною.
«Де аналог українських "шахедів"?
Де український "Ланцет"?
Так, у нас на лінії бойового зіткнення великий парк дронів, але ця кількість до кінця не перетворилася на якість.
Одна з причин, чому досі немає українського "шахеда", це те, що не створили український аналог "Комети" (антени супутникової навігації, якими оснащують "шахеди").
Іронія долі в тому, що її виробники - українці. Вони переїхали до Росії, тому що свого часу в Україні не зацікавилися цим виробом».
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01.08.2025 19:48 Ответить
 
 