За сутки Силы беспилотных систем поразили 716 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 31 июля - 1 августа подразделения группировки СБС поразили 716 уникальных целей противника.
Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, среди пораженных целей:
- 193 единицы личного состава, из которых 129 - ликвидировано;
- 42 единицы автомобильной техники и 29 мотоциклов;
- 24 артиллерийские системы и 2 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 25 точек вылета операторов БПЛА.
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Таким чином, виробництво зросло на 900% за рік.
Однак, якщо розбирати ці цифри по конкретним видам БПЛА, картина є більш песимістичною.
«Де аналог українських "шахедів"?
Де український "Ланцет"?
Так, у нас на лінії бойового зіткнення великий парк дронів, але ця кількість до кінця не перетворилася на якість.
Одна з причин, чому досі немає українського "шахеда", це те, що не створили український аналог "Комети" (антени супутникової навігації, якими оснащують "шахеди").
Іронія долі в тому, що її виробники - українці. Вони переїхали до Росії, тому що свого часу в Україні не зацікавилися цим виробом».