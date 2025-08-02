Рашисти атакували Миколаїв: зруйновано приватні будинки, пошкоджено багатоповерхівки, триває ліквідація пожежі (оновлено)

Ввечері суботи, 2 серпня, російські окупанти атакували Миколаїв. У місті було чутно вибух.

Про це повідомляють мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють", - повідомив о 22:31 Сєнкевич.

Крім того, у Миколаївській області зафіксовано відключення електропостачання.

"Є відключення світла в області. З'ясовуємо", - повідомив Кім о 22:26.

"Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють", - повідомив о 22:34 Кім.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуск ворогом ракети Х-22 з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаєва.

Оновлення

О 23:15 Сєнкевич повідомив, що внаслідок російського обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі.

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