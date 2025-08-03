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МАГАТЕ зафіксувало вибухи та дим поблизу Запорізької АЕС, - Гроссі

заес,аес,запорізька,магате

У суботу, 2 серпня, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що на території Запорізької атомної електростанції було чутно вибухи, а також видно дим, що підіймався з району поблизу станції.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в заяві, опублікованій на сайті агентства, інформує Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЕ отримала повідомлення від ЗАЕС, що об'єкт зазнав обстрілів та влучань безпілотників з 9.00 ранку, приблизно в той самий час, коли команда чула військову активність. ... Допоміжний об'єкт розташований за 1200 метрів від периметра майданчика ЗАЕС, і команда МАГАТЕ все ще бачила дим з цього напрямку вдень",- сказано в заяві.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції - незалежно від передбачуваної цілі - створює потенційні ризики і для ядерної безпеки, і її необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об’єктів, щоб запобігти подальшому ризику ядерної аварії", - заявив Гроссі.

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Автор: 

вибух (4578) МАГАТЕ (762) Запорізька АЕС (1442) Гроссі Рафаель (322)


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