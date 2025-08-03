МАГАТЭ зафиксировало взрывы и дым вблизи Запорожской АЭС, - Гросси

В субботу, 2 августа, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на территории Запорожской атомной электростанции были слышны взрывы, а также виден дым, поднимавшийся из района вблизи станции.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в заявлении, опубликованном на сайте агентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЭ получила сообщение от ЗАЭС, что объект подвергся обстрелам и попаданиям беспилотников с 9.00 утра, примерно в то же время, когда команда слышала военную активность. ... Вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от периметра площадки ЗАЭС, и команда МАГАТЭ все еще видела дым с этого направления днем",- сказано в заявлении.

"Любая атака вблизи атомной электростанции - независимо от предполагаемой цели - создает потенциальные риски и для ядерной безопасности, и ее необходимо избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, чтобы предотвратить дальнейший риск ядерной аварии", - заявил Гросси.

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