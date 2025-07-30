МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации на ЗАЭС, - Гросси
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающая на временно оккупированной Запорожской АЭС, не обнаружила изменений уровня радиации на объекте.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции Украины подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте, заявил Генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Марина #594701
показать весь комментарий30.07.2025 16:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Марта Шепель #549182
показать весь комментарий30.07.2025 16:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль