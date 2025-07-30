МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации на ЗАЭС, - Гросси

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающая на временно оккупированной Запорожской АЭС, не обнаружила изменений уровня радиации на объекте.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции Украины подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте, заявил Генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.

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