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МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиации на ЗАЭС, - Гросси

Поджог шин на ЗАЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), работающая на временно оккупированной Запорожской АЭС, не обнаружила изменений уровня радиации на объекте.

Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции Украины подтверждает отсутствие повышения уровня радиации на объекте, заявил Генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении.

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МАГАТЭ (432) Запорожская АЭС (732) Рафаэль Гросси (199)


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Срачняком занепокойтесь, дебіли..
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30.07.2025 16:04 Ответить
Вчора отой хрєн - екс радник мера Маріуполя, а тепер голова громадської організації "центр вивчення окупації" (блін, ну вигадають же ж, кожне реєструє ГОшку і лізе всюди з нею) тицяв в екран якимось приладом, а змі підхопили і понесли цей хайп. Нема кому сраку набрати тому екс раднику...
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30.07.2025 16:16 Ответить
 
 