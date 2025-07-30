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Новини Окупація Росією ЗАЕС
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МАГАТЕ не зафіксувало підвищення радіації на ЗАЕС, - Гроссі

Підпал шин на ЗАЕС

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що працює на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, не виявила змін рівня радіації на об’єкті.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті, заявив Генеральний директор Рафаель Гроссі", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

МАГАТЕ (761) Запорізька АЕС (1441) Гроссі Рафаель (321)


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Срачняком занепокойтесь, дебіли..
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30.07.2025 16:04 Відповісти
Вчора отой хрєн - екс радник мера Маріуполя, а тепер голова громадської організації "центр вивчення окупації" (блін, ну вигадають же ж, кожне реєструє ГОшку і лізе всюди з нею) тицяв в екран якимось приладом, а змі підхопили і понесли цей хайп. Нема кому сраку набрати тому екс раднику...
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30.07.2025 16:16 Відповісти
 
 