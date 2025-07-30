МАГАТЕ не зафіксувало підвищення радіації на ЗАЕС, - Гроссі
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що працює на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, не виявила змін рівня радіації на об’єкті.
Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті, заявив Генеральний директор Рафаель Гроссі", - йдеться в повідомленні.
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Марина #594701
показати весь коментар30.07.2025 16:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Марта Шепель #549182
показати весь коментар30.07.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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