МАГАТЕ не зафіксувало підвищення радіації на ЗАЕС, - Гроссі

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), що працює на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, не виявила змін рівня радіації на об’єкті.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Команда МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції України підтверджує відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті, заявив Генеральний директор Рафаель Гроссі", - йдеться в повідомленні.

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