Задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею, загрози ядерній безпеці наразі немає, - Міненерго

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, лінії електропередачі, які з'єднують Запорізьку АЕС з енергосистемою України, працюють стабільно, забезпечуючи надійне зовнішнє живлення станції для забезпечення радіаційної безпеки.



Згідно з інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії, задимлення в районі ЗАЕС пов’язане з лісовою пожежею на безпечній від майданчика станції відстані, загрози ядерній безпеці наразі немає.

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Своєю чергою міністерка Світлана Гринчук зауважила, що через дії окупантів і російські обстріли районів навколо ядерного об’єкта, які призводили до пошкодження ліній електропередачі, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев’ять разів перебувала у стані блекауту. Живлення атомної електростанції генераторами - це надзвичайні ризики для ядерної безпеки.



"Попри окупацію об’єкта росією, Україна продовжує виконувати свої зобов’язання, зокрема щодо ядерної безпеки, і забезпечує електропостачання ЗАЕС за рахунок потужностей об’єднаної української енергосистеми", - наголосили в Міненерго.

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