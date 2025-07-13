На окупованій ЗАЕС лунали постріли, біля енергоблоків знайдено гільзи, - МАГАТЕ
Пізно ввечері суботи, 12 липня, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, розміщені на окупованій Запорізькій атомній енергостації, чули "велику кількість пострілів" зі стрілецької зброї.
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ від 13 липня, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика кількість пострілів, які неодноразово лунали протягом приблизно години з 22:00 за місцевим часом, була незвичною, повідомили члени команди. Проводячи огляд місця сьогодні вранці, вони побачили численні гільзи малого калібру, розкидані по землі біля 5-го і 6-го реакторних блоків. Не було виявлено жодних ознак розбитих вікон чи інших фізичних пошкоджень",- сказано у заяві агентства.
Наразі присутня на ЗАЕС команда МАГАТЕ шукає додаткову інформацію щодо інциденту.
Своєю чергою генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав військову діяльність на станції або поблизу неї "явно неприйнятною".
"Ми спостерігаємо явну ескалацію ударів дронів під час цієї війни, що також впливає на атомні електростанції України та потенційно наражає їх на ще більшу небезпеку. Як я неодноразово заявляв, будь-яка військова атака на ядерний об’єкт – з дронами чи без них – ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинена",- заявив очільник агентства.
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