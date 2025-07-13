На оккупированной ЗАЭС раздались выстрелы, возле энергоблоков найдены гильзы, - МАГАТЭ

Поздно вечером субботы, 12 июля, эксперты Международного агентства по атомной энергии, размещенные на оккупированной Запорожской атомной энергостации, слышали "большое количество выстрелов" из стрелкового оружия.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 13 июля, информирует Цензор.НЕТ.

"Большое количество выстрелов, которые неоднократно раздавались в течение примерно часа с 22:00 по местному времени, было необычным, сообщили члены команды. Проводя осмотр места сегодня утром, они увидели многочисленные гильзы малого калибра, разбросанные по земле возле 5-го и 6-го реакторных блоков. Не было обнаружено никаких признаков разбитых окон или других физических повреждений",- говорится в заявлении агентства.

Сейчас присутствующая на ЗАЭС команда МАГАТЭ ищет дополнительную информацию об инциденте.

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В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал военную деятельность на станции или вблизи нее "явно неприемлемой".

"Мы наблюдаем явную эскалацию ударов дронов во время этой войны, что также влияет на атомные электростанции Украины и потенциально подвергает их еще большей опасности. Как я неоднократно заявлял, любая военная атака на ядерный объект - с дронами или без них - ставит под угрозу ядерную безопасность и должна быть немедленно прекращена",- заявил глава агентства.

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