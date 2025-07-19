Задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром, угрозы ядерной безопасности пока нет, - Минэнерго
По данным Международного агентства по атомной энергии, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, линии электропередачи, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.
Согласно информации Международного агентства по атомной энергии, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии, угрозы ядерной безопасности пока нет.
В свою очередь министр Светлана Гринчук отметила, что из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута. Питание атомной электростанции генераторами - это чрезвычайные риски для ядерной безопасности.
"Несмотря на оккупацию объекта Россией, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности по ядерной безопасности, и обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы", - отметили в Минэнерго.
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Микола #Колісник з #Міненергетики подав декларацію, яка викликає питання: він користується елітною нерухомістю та дорогим авто, при цьому задекларувавши скромні доходи.
Що в декларації?
🔹Квартира в центрі Києва
З серпня 2024 року родина Колісника безоплатно користується квартирою площею 131 м². Її власниця - ФОП Наталія Бойко.
🔹Автомобіль Audi Q3
З січня 2023 року Колісник користується Audi Q3 (2019 року випуску), зареєстрованою на вже згадану Наталію Колісник. Вартість авто не вказана, але ринкова ціна - 800 тис. - 1,2 млн грн.
🔹Квартиру 77 м² у Києві (придбана у 2017 році за 1,17 млн грн), 50% якої належить Миколі Коліснику, а 50% - Наталії Колісник.
🔹Квартира на стадії будівництва (40,62 м²), належить дружині.
Що по доходах?
🔹Микола Колісник: 1,27 млн грн заробітної плати від Міненерго.
🔹Дружина Олександра: 7 тис. грн зарплати від ТОВ «Леруа Мерлен Україна», 150 тис. грн соцвиплат від цієї ж компанії та 18,6 тис. грн соцвиплат від Київського міського центру.
🔹Фінансові активи готівкою: 7,4 тис. євро (у дружини) та 100 тис. грн на банківських рахунках.
Чи не замалі доходи відносно задекларованого?
Міністр енергетики Герман #Галущенко, його перший заступник Юрій Шейко та народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко за участі посадовців НКРЕКП, Держенергонагляду й Держспецзв'язку створили схему монополізації ринку послуг із техобслуговування димових і вентиляційних каналів (ДВК) у житлових будинках по всій країні.
📄Ключовий інструмент - наказ Міненерго №402, який набув чинності у лютому 2025 року. Він передбачає, що будь-яка компанія, яка хоче надавати послуги з перевірки ДВК, мусить створити власну інформаційну систему з державною атестацією захисту даних, пройти експертизу та погодження в Держспецзв'язку та Держенергонагляді. У реальності це означає: участь у ринку стає технічно та бюрократично неможливою для більшості учасників.
Результат - повна зачистка ринку під одну компанію: ТОВ «СПЕЦГАЗ», яка вже наступного дня після набрання чинності наказом отримала всі дозволи, а за кілька тижнів - ексклюзивне право працювати по всій країні. Водночас інші компанії залишилися заблокованими в процедурах атестації, розробки ІКС чи технічного погодження.
ТОВ «СПЕЦГАЗ» - фірма з минулорічними збитками та штатом у 8 осіб - тільки за березень-травень 2025 року отримала замовлень на 3,77 млн грн. Ринок для неї відкритий повністю. Кожна перевірка ДВК - платна для мешканців. Лише в одній багатоповерхівці мешканцям запропонували повторно оплатити обстеження від єдиної «допущеної» компанії - замість використання актуальної довідки. У Жмеринці та Очакові - аналогічна ситуація.
Ціни - від 60 до 120 грн за канал. У перерахунку на 10 мільйонів квартир - це ринок у 1,8 млрд грн, повністю під контролем «своїх».
Суть схеми - не в самих перевірках, а у створенні технічного бар'єру, який залишає на ринку лише одного гравця. Саме цей гравець пов'язаний із Кучеренком - через спільний бізнес, офіси, засновників і родичів. А наказ Міненерго - не що інше, як прикриття для легалізації монополії.