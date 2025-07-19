Задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром, угрозы ядерной безопасности пока нет, - Минэнерго

По данным Международного агентства по атомной энергии, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, линии электропередачи, которые соединяют Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, работают стабильно, обеспечивая надежное внешнее питание станции для обеспечения радиационной безопасности.



Согласно информации Международного агентства по атомной энергии, задымление в районе ЗАЭС связано с лесным пожаром на безопасном от площадки станции расстоянии, угрозы ядерной безопасности пока нет.

Читайте: На оккупированной ЗАЭС раздавались выстрелы, возле энергоблоков найдены гильзы, - МАГАТЭ

В свою очередь министр Светлана Гринчук отметила, что из-за действий оккупантов и российских обстрелов районов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению линий электропередачи, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блэкаута. Питание атомной электростанции генераторами - это чрезвычайные риски для ядерной безопасности.



"Несмотря на оккупацию объекта Россией, Украина продолжает выполнять свои обязательства, в частности по ядерной безопасности, и обеспечивает электроснабжение ЗАЭС за счет мощностей объединенной украинской энергосистемы", - отметили в Минэнерго.

Также смотрите: Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна, - МИД РФ