Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна, - МИД РФ
В России утверждают, что Запорожская АЭС является "российским ядерным объектом" и передача контроля над ней невозможна.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитируют российские СМИ.
"ЗАЭС - российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна", - заявили в российском ведомстве.
Российский МИД утверждает, что сотрудники ЗАЭС якобы являются гражданами России, "с их жизнями нельзя играть, особенно с учетом зверств ВСУ".
"Совместная эксплуатация станции с любым государством недопустима. Разведки стран НАТО имеют диверсионный потенциал, это делает невозможным временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", - сообщает МИД РФ.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все АЭС Украины принадлежат ее народу.
Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.
Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.
Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.
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Домовився ще один пАтужний переговірник?
треба негайно знімати санкції із коханого друга-вальоді((
зрозумівши , що можна захватити чуже на чужій територіі !
Нічого кончені тварюки ,
вам все ще аукнеться згодом 🙁
Ви кацапи забагато вживаєте це слівце - неможливо . Скромніше треба бути !
Если мир согласится с правом террористов нападать, убивать и грабить, то такой мир и на хрен никому не нужен!
"Они там воюют..." - и весь уй до копейки.
Джерело: https://censor.net/ua/n3541924
існуючої межі ЦІЛІСТНА та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2 міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так російська сторона за допомогою Трампа вимагає повного знищення її заміни на нову колоніальну Конституцію таку яку вони підкажуть українцям.
Бо гарно служив хлу.