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Новости Оккупация Россией ЗАЭС
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Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна, - МИД РФ

Заявление МИД РФ об оккупированной ЗАЭС

В России утверждают, что Запорожская АЭС является "российским ядерным объектом" и передача контроля над ней невозможна.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитируют российские СМИ.

"ЗАЭС - российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна", - заявили в российском ведомстве.

Российский МИД утверждает, что сотрудники ЗАЭС якобы являются гражданами России, "с их жизнями нельзя играть, особенно с учетом зверств ВСУ".

"Совместная эксплуатация станции с любым государством недопустима. Разведки стран НАТО имеют диверсионный потенциал, это делает невозможным временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", - сообщает МИД РФ.

Читайте также: Захарова обвинила Украину в якобы обстрелах российских энергообъектов: Москва оставляет за собой право на ответ

заявление МИД РФ об оккупированной ЗАЭС

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все АЭС Украины принадлежат ее народу.

Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.

Читайте также: Зеленский о ЗАЭС: не знаю, о чем говорят США и РФ, но станция не может быть российской

Автор: 

МИД РФ (1665) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+66
Гарно насрали на трампівську мордяку!
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25.03.2025 20:30
+51
Тампон з радістю з'їсть путінське гівно ще й попросить добавки і скаже що це було смачно і дуже конструктивно
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25.03.2025 20:33
+39
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25.03.2025 20:38
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Гарно насрали на трампівську мордяку!
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25.03.2025 20:30 Ответить
Тампон з радістю з'їсть путінське гівно ще й попросить добавки і скаже що це було смачно і дуже конструктивно
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25.03.2025 20:33 Ответить
ой... ну дивіться глибше, що ви всі тут як дурне цуценя кидаєтеся на те, що показали... там може бути щось інше і страшніше... хоча б думали - навіщо вам певну тухлу сельодку впарюють?
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25.03.2025 20:58 Ответить
Проблема в том что трампон Венс Макс виткофф и иные просто идиоты им навоз за шоколадку сойдет
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25.03.2025 21:30 Ответить
Хтось поміняв Курську АЕС на ЗАЕС !
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25.03.2025 21:56 Ответить
Все претензии к тому кто готовился к шашлыкам.
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25.03.2025 20:31 Ответить
і тобі від цього стане легше? В чому конструктив? Зе лайно вже нових факапів наплодило і невідомо в що нас завтра втягне
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25.03.2025 20:33 Ответить
Зеля в Омані багато наобіцяв.
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25.03.2025 20:34 Ответить
Обое рябое.
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25.03.2025 21:14 Ответить
Нехай трампон і далі під балалайку *уйла танцює.
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25.03.2025 20:31 Ответить
Нефуйово Зелені добазарились, посередині десь...
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25.03.2025 20:32 Ответить
Песець повний.Бен ладен#2 весь світ нагинає...
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25.03.2025 20:32 Ответить
ВсьО.... По рашейські конституції вона уже не ЗАЕС а просто обєкт для приватизації США
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25.03.2025 20:32 Ответить
договнокомандував су* о зеленська , і ЗАЕС здав і пів України , як би не мосад шо його охороняє ,вже б давно винесли з Банкової ...
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25.03.2025 20:32 Ответить
Языком в жопу!!🤣😂🤪подмойся засранец или майкой подотрись!!🥳🤡
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25.03.2025 20:55 Ответить
"зепоцріота" фсб охороняє, "мосад " мабуть не буде зрадників охороняти ???
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25.03.2025 22:16 Ответить
та і фсб з мосадом разом , бо 🤡 цінний агент ,для цих двох, дуже ******** Україну , держав ...
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25.03.2025 22:26 Ответить
Что и следовало ожидать!срал пуКинХ*йло на ТруПам США!это всё просто БЛА БЛА БЛА!
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25.03.2025 20:33 Ответить
ржавому снова поводили по губам
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25.03.2025 20:33 Ответить
І його це "розчулило".
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25.03.2025 20:35 Ответить
не, дедушка старый и любит друга вололю, а еще ему все равно.
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25.03.2025 20:37 Ответить
Старий дєдушка любіт Трмпа, только Трмпа і нікаво кромє Трмпа.
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25.03.2025 23:33 Ответить
А Запорізьку Трамп і не вимагав, бо Трамп живе "по понятіях", як і Янукович.
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25.03.2025 20:33 Ответить
Отакі шашлички, малята
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25.03.2025 20:34 Ответить
Витерли шмарклі об руду мавпу?
Домовився ще один пАтужний переговірник?
треба негайно знімати санкції із коханого друга-вальоді((
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25.03.2025 20:35 Ответить
Ну що поговорили з рашистами? Ви своїми договорняками тільки додали рашистам впевненості що вони на правильному шляху тільки потрібно ще сильніше давити на Україну і Тампона. Курочка по зернышку тук-тук-тук- люьима поговорка *****. Чорне море здали, санкції з ***** зняли, осталось тільки вибити заборону на поставку Україні західної зброї. Думаю Тампон і ***** над цим вже працюють. Тампон введе ембарго на зброю Україні мовляв щоб ослик менше брикався і санкціями пригрозить Європі які будуть нам допомагати
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25.03.2025 20:38 Ответить
Саме так і буде!
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25.03.2025 21:11 Ответить
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25.03.2025 20:38 Ответить
Саме так...за віджате в українських селян зерно закупили турбіни для дніпрогесу в дженерал-електрик
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25.03.2025 21:07 Ответить
Ворог розуміє тільки силу і за злочини відплату, на жаль в нас цього не розуміють як і не розуміє трамп коли зрівняв жерву і агресора.
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25.03.2025 20:39 Ответить
Наглючі кацапи озвіріли ,
зрозумівши , що можна захватити чуже на чужій територіі !
Нічого кончені тварюки ,
вам все ще аукнеться згодом 🙁
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25.03.2025 20:40 Ответить
Просто рыжий гибон у них на поводке и будет делать все шо ему прикажут с кремля.
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25.03.2025 20:50 Ответить
Як каже один мій знайомий - неможливо какати на стелі ,, все інше ще й як можливо .
Ви кацапи забагато вживаєте це слівце - неможливо . Скромніше треба бути !
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25.03.2025 20:40 Ответить
це з самого почятку була справа ЗСУ - не доніка і тим паче не кацапні.
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25.03.2025 20:45 Ответить
Можуть передати ЗСУ, ГУР МО, ССО або особисто МАГАТЕ На вибір
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25.03.2025 20:47 Ответить
Так Трамп же казав що вони її заберуть! аааа ну ок, то таке
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25.03.2025 20:48 Ответить
Когда-то думали что и совок никогда не развалится
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25.03.2025 20:48 Ответить
Тампон почухає свою руду мочалку та покладе око на Нітишин,або Кузнєцовск...
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25.03.2025 20:50 Ответить
Ніколи не кажи "Ніколи", по-друге - існують дуже ефективні заходи щодо повернення контролю... А по-трерє - Як поговорили, як поговорили... таке уявлення, що у сша сидять малолітні олігофрени, як вчитель кажу
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25.03.2025 20:51 Ответить
А когда она стала расейской?! Референдум на ней проводили?! Вы ее купили?! Выйграли?! На каком ходу?! У нас все ходы записаны!!!
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25.03.2025 20:51 Ответить
Таке враження, що товариш трамп обісрався всюди, де тільки можна. Дуже шкода буде, якщо відмиватиметься за рахунок України.
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25.03.2025 20:53 Ответить
Шось швидко Трампу ЗАЕС перехотілася
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25.03.2025 20:53 Ответить
Хіба Тампон про ЗАЕС говорило? Тампон хоче всі українські АЕС. Тобто він спочатку забере АЕС які підконтрольні Україні
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25.03.2025 20:56 Ответить
скільки там тре тротило-ТОН ??
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25.03.2025 20:53 Ответить
Было бы странно если бы они сказали да конечно забирайте ту АЭС, 6 блоков по 1000 Мвт каждый это очень жирный куш...Тут больше вопрос как так получилось что эта станция им так легко досталась в первые же дни вторжения
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25.03.2025 20:55 Ответить
Потужно насрали на Зеленского. А он им безпеку в Чорном море и НПЗ....
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25.03.2025 20:55 Ответить
Как можно спокойно терпеть такие заявления рашистских **********?

Если мир согласится с правом террористов нападать, убивать и грабить, то такой мир и на хрен никому не нужен!
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25.03.2025 20:56 Ответить
та скоро (год или 2) и будет ядерка и наконец то этому миру настанет конец,господи поскорее сотрите 8 миллиардов сраной биомассы чтоб новый цикл человечества через пару сотен лет начался.
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25.03.2025 21:00 Ответить
А вы все ожидали, шо рыжая псина примется кусать своего хозяина?
"Они там воюют..." - и весь уй до копейки.
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25.03.2025 21:00 Ответить
Всьо. "узєленского" це офіційний балабол!! І вся його шобла і марафон його
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25.03.2025 21:03 Ответить
Є трофеєм. При чому вони не можуть нею керувати. Бо вона створена нашими спеціалістами, і робить на у нас же створеним програмним забезпеченням. Щоб її переробити на кацапське, то потрібно купу грошей і часу.
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25.03.2025 21:06 Ответить
Зеленський про ЗАЕС: не знаю, про що говорять США та РФ, але станція не може бути російською
Джерело: https://censor.net/ua/n3541924
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25.03.2025 21:06 Ответить
Зараз є 2 шляхи розвитку подальших подій: 1) трампону орки насцуть на чубчик; 2) на його очах тра...ть Меланію. Але усе буде дуже конструктивно та з великим прогресом. Венс та рубіо будуть аплодувати в захваті
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25.03.2025 21:13 Ответить
Після таких заяв потрібно розпустити МАГАТЕ як нелегітимну організацію яка сприяє рф! Представникам таких організацій немає чого робити і шпигувати на ядерних об'єктах України.
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25.03.2025 21:16 Ответить
ета майо, ета майо, ета тоже майо, а ета нє обсуждаєцца
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25.03.2025 21:20 Ответить
Так звані понавезені россійські співробітники ЗАЕС , післі її звільнення, підуть в комфортні концентраційни лагеря і ГУЛАГи. З ними як раз ніяких проблем не буде.
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25.03.2025 21:46 Ответить
Перемога ЗЕбілів капітулянтів! На переговорах у Саудівській Аравії російська сторона зажадала повного виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. "У конституції росії немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Нам потрібні всі ці області" )(уйло. А на питання про Українську Конституцію та її статтю - 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України у межах
існуючої межі ЦІЛІСТНА та НЕДОТОРКАНА!. УКРАЇНА - унітарна суверенна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 українська автономна республіка (АР Крим) та 2 міста, які мають особливий статус: Київ та Севастополь. Області та автономна республіка розділені на 490 районів та 176 міст обласного та республіканського підпорядкування. Так російська сторона за допомогою Трампа вимагає повного знищення її заміни на нову колоніальну Конституцію таку яку вони підкажуть українцям.
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25.03.2025 21:51 Ответить
Гроссі орден "гейроя роіссі" вже отримав? з закруткою на спині.
Бо гарно служив хлу.
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25.03.2025 21:52 Ответить
В такому випадку, бити по кацапським енергооб'єктам Україну нічого не здержує.
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25.03.2025 21:57 Ответить
 
 