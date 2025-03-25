Передача контроля над ЗАЭС Украине или другой стране невозможна, - МИД РФ

В России утверждают, что Запорожская АЭС является "российским ядерным объектом" и передача контроля над ней невозможна.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитируют российские СМИ.

"ЗАЭС - российский ядерный объект. Передача контроля над ней Украине или любой другой стране невозможна", - заявили в российском ведомстве.

Российский МИД утверждает, что сотрудники ЗАЭС якобы являются гражданами России, "с их жизнями нельзя играть, особенно с учетом зверств ВСУ".

"Совместная эксплуатация станции с любым государством недопустима. Разведки стран НАТО имеют диверсионный потенциал, это делает невозможным временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", - сообщает МИД РФ.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все АЭС Украины принадлежат ее народу.

Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.

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