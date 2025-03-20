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Новости Американское управление украинскими АЭС
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Зеленский о ЗАЭС: Вопрос собственности с Трампом мы не обсуждали

Зеленский прокомментировал разговор с Трампом о ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все АЭС Украины принадлежат ее народу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Цензор.НЕТ.

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные атомные электростанции. Это не частная собственность... И временно оккупированная ЗАЭС в Энергодаре также принадлежит украинскому государству. Это признают все. И МАГАТЭ, и различные международные институты", - отметил президент.

Он назвал ЗАЭС опасной станцией, поскольку она нормально не обслуживается.

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"Она должна охлаждаться, нужно технически ее поддерживать. После подрыва дамбы (Каховской ГЭС. - Ред.) россиянами поставки воды нормальной туда нет. Это усложненный процесс.

Вопрос, который задают нам американцы. Не знаю, обсуждали ли они это с русскими. Президент Трамп меня спросил, что мы думаем об этой станции. Я ему сказал, что если она не будет украинской, то она работать ни на кого не будет. Это незаконно, она не сможет. Мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная.

Если американцы думают о том, как найти выход из этой ситуации, они хотят ее забрать у русских и хотят инвестировать, модернизировать, это вопрос другой. Этот вопрос открытый, можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом. Мало того, мы не обсуждали и те месседжи... я уже видел их в прессе. Относительно в целом генерации в Украине. Мы не будем обсуждать. У нас работающие 15 блоков, это все принадлежит нашему государству", - добавил глава государства.

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Напомним, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

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Автор: 

АЭС (542) Зеленский Владимир (20290) Трамп Дональд (5155) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+8
Все, що нам потрібно знати про "сдєлкі" Трампа:
"Мародерство - це військовий злочин, який полягає у таємному або відкритому викраденні або грабежі речей осіб, які зазнали тяжких поранень або померли на полі бою (враховуючи місцевість, що зазнала бомбардування або обстріли). Міжнародне право розглядає мародерство більш широко та включає в себе використання безпорадного стану мешканців певних територій під час бойових дій для грабежу та розбою. Важливою особливістю мародерства виступає здійснення цього злочину шляхом насильства."
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20.03.2025 16:45
+5
рудий донні кожного ранку прокидається із одним питанням: як ще нагнути ту України за вигадані мною 350 млрд $ допомоги? :
- так, рідкоземи, ні в утиль, пройоб;
- так, аес та уся вироблена ними електрики, ні в утиль, пройоб;
а надалі шо - земля, вода, повітря?
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20.03.2025 16:43
+3
Зеленський не тільки ЗАЕС а і вся інша територія Українська там. Тому пі**с повинні весь час вмирати поки звідти не підуть у свої болота
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20.03.2025 16:43
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Зеленський не тільки ЗАЕС а і вся інша територія Українська там. Тому пі**с повинні весь час вмирати поки звідти не підуть у свої болота
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20.03.2025 16:43 Ответить
рудий донні кожного ранку прокидається із одним питанням: як ще нагнути ту України за вигадані мною 350 млрд $ допомоги? :
- так, рідкоземи, ні в утиль, пройоб;
- так, аес та уся вироблена ними електрики, ні в утиль, пройоб;
а надалі шо - земля, вода, повітря?
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20.03.2025 16:43 Ответить
Кацапи нам іі віддадуть? а з американцями можна було б порозумітися
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20.03.2025 16:44 Ответить
Порозумієшся, коли було твойо, епер мойо.
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20.03.2025 16:58 Ответить
Все, що нам потрібно знати про "сдєлкі" Трампа:
"Мародерство - це військовий злочин, який полягає у таємному або відкритому викраденні або грабежі речей осіб, які зазнали тяжких поранень або померли на полі бою (враховуючи місцевість, що зазнала бомбардування або обстріли). Міжнародне право розглядає мародерство більш широко та включає в себе використання безпорадного стану мешканців певних територій під час бойових дій для грабежу та розбою. Важливою особливістю мародерства виступає здійснення цього злочину шляхом насильства."
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20.03.2025 16:45 Ответить
В 2021 році Коломойський завіз обладнання з майнінгу криптовалют на 50 млн.$ на Запорізький завод феросплавів , який йому належить і за сприяння ЗЕвлади отримував з Запорізької АЕС електроенергію по 1, 17 грн / кВт , це при тому що базова ціна з АЕС 1,4 грн . Впевнений що Зеленський піде на будь які поступки щоб знову повернути АЕС і продовжити схему яка приносила ЗЕмародерам величезні прибутки а державі мільярдні збитки .
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20.03.2025 16:48 Ответить
Дык, если станции достанутся амерам, то зебилу , в лучшем, случае будет перепадать всего 30-40прцт.
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20.03.2025 17:22 Ответить
Народ отупел от инициатив этого ***********. Краина мрий
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20.03.2025 16:51 Ответить
Трамп не мародер. Він клептоман.
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20.03.2025 16:53 Ответить
Не нужно подлизываться. Поц - он.
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20.03.2025 17:20 Ответить
А про трампівське "оточення" в Курськый області питав?
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20.03.2025 17:02 Ответить
Не хватало еще об этом говорить-договариваться-позбавлять нас от компонентов к ЯБ. Рыжее чмо, если доживет до конца каденции и канет в лету, а нам нужно жить дальше, вопреки штатовскому предательству.
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20.03.2025 17:19 Ответить
ще один дзвінок рижика, і я вже задумаюся, кому належать мої нирки..
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20.03.2025 17:33 Ответить
Що не спитай, нічого Зеля з Трампом не обговорював. А Трамп заявляє про просування Зеленского на шляху до миру. То виходить, що Зеля мовчки вислухав , що Трамп сказав, і з усім мовчки погодився. Перемога.
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20.03.2025 17:55 Ответить
 
 