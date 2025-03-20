Зеленский о ЗАЭС: Вопрос собственности с Трампом мы не обсуждали

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что все АЭС Украины принадлежат ее народу.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает Цензор.НЕТ.

"Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные атомные электростанции. Это не частная собственность... И временно оккупированная ЗАЭС в Энергодаре также принадлежит украинскому государству. Это признают все. И МАГАТЭ, и различные международные институты", - отметил президент.

Он назвал ЗАЭС опасной станцией, поскольку она нормально не обслуживается.

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"Она должна охлаждаться, нужно технически ее поддерживать. После подрыва дамбы (Каховской ГЭС. - Ред.) россиянами поставки воды нормальной туда нет. Это усложненный процесс.

Вопрос, который задают нам американцы. Не знаю, обсуждали ли они это с русскими. Президент Трамп меня спросил, что мы думаем об этой станции. Я ему сказал, что если она не будет украинской, то она работать ни на кого не будет. Это незаконно, она не сможет. Мы не можем просто распоряжаться этой станцией, потому что она государственная.

Если американцы думают о том, как найти выход из этой ситуации, они хотят ее забрать у русских и хотят инвестировать, модернизировать, это вопрос другой. Этот вопрос открытый, можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом. Мало того, мы не обсуждали и те месседжи... я уже видел их в прессе. Относительно в целом генерации в Украине. Мы не будем обсуждать. У нас работающие 15 блоков, это все принадлежит нашему государству", - добавил глава государства.

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Напомним, Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.

Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, чтобы завершить войну России против Украины, сказал министр энергетики США Крис Райт.

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