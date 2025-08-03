Ворог завдав ударів по Харківщині: у Чугуєві є постраждалі. ФОТО (оновлено)

У ніч на неділю, 3 серпня, у містах Чугуїв та Балаклія Харківської області пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці влучань працюють підрозділи ДСНС та медики", - повідомив Синєгубов.

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Мер Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі.

"Тільки що один з мікрорайонів міста з приватною забудовою зазнав ударів ворога.

Вибиті шибки, пошкоджено скління вікон та дахи. Маємо 3 постраждалих жінки - гостра реакція на стрес.

Наразі працюють екстрені служби", - розповіла посадовиця.

Раніше повідомлялося, що ввечері суботи, 2 серпня, російські загарбники запустили "шахеди" для атаки по Україні. Перші групи ворожих дронів фіксувалися на сході.

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