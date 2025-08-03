ООН скорочує витрати на 20% через зменшення фінансування з боку США, - Bloomberg

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про скорочення бюджету Організації на понад 700 мільйонів доларів і підготовку до реформування ООН. Причиною таких кроків стало скорочення фінансування з боку США та перегляд участі Вашингтона у низці структур Організації.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

План Гутерріша передбачає скорочення витрат на 20% - до найнижчого рівня з 2018 року. Також очікується ліквідація близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-річчя ООН. Але масштаби скорочень відображають загрозу втрати підтримки США, яка становить 22% бюджету організації.

Адміністрація Трампа вже оголосила про вихід із ЮНЕСКО, Ради ООН з прав людини. Також США припинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям.

Гутерріш оприлюднить деталі своїх планів реформування в бюджеті у вересні. План передбачає реструктуризацію низки програм. Очікується, що бюджет ООН зменшиться до 3,7 млрд доларів, а загальні витрати всієї системи ООН - до найнижчого рівня за десятиліття.

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