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Новини Скорочення бюджету ООН
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ООН скорочує витрати на 20% через зменшення фінансування з боку США, - Bloomberg

оон

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив про скорочення бюджету Організації на понад 700 мільйонів доларів і підготовку до реформування ООН. Причиною таких кроків стало скорочення фінансування з боку США та перегляд участі Вашингтона у низці структур Організації.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

План Гутерріша передбачає скорочення витрат на 20% - до найнижчого рівня з 2018 року. Також очікується ліквідація близько 3000 робочих місць.

Офіційно програма реформ прив'язана до 80-річчя ООН. Але масштаби скорочень відображають загрозу втрати підтримки США, яка становить 22% бюджету організації.

Адміністрація Трампа вже оголосила про вихід із ЮНЕСКО, Ради ООН з прав людини. Також США припинили фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям.

Гутерріш оприлюднить деталі своїх планів реформування в бюджеті у вересні. План передбачає реструктуризацію низки програм. Очікується, що бюджет ООН зменшиться до 3,7 млрд доларів, а загальні витрати всієї системи ООН - до найнижчого рівня за десятиліття.

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Автор: 

бюджет (3064) ООН (3412) скорочення (222) Гутерріш Антоніу (401)


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Топ коментарі
+5
Імпотентна організація, що пожирає купу бабла. Ніяких рішень не приймає, ні за що не відповідає. А апетит добрий має.
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03.08.2025 23:31 Відповісти
+2
Нинішнє ООН - збіговисько політичних імпотентів, які здатні лише занепокоюватися. То навіщо фінансувати цю зграю дармоїдів? Аналогом перед другою світовою війною була Ліга націй. Результат їїх "роботи" відомий. Просто теревенити між собою у наш час можна і телефоном.
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03.08.2025 23:34 Відповісти
+1
Закрити нахрін цей клоповник!більше користі для світу буде,ніж купа дармоїдів які попиз...ть на камеру і далі розхотяться по готелях жерти хамон і траха..и праституто..к!
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03.08.2025 23:37 Відповісти
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Імпотентна організація, що пожирає купу бабла. Ніяких рішень не приймає, ні за що не відповідає. А апетит добрий має.
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03.08.2025 23:31 Відповісти
Скоротять 3000? Це ж скільки там дармоїдів? Запитав в ШІ..

"Станом на кінець 2023 року загальна кількість співробітників в системі Організації Об'єднаних Націй становила понад 130 000 осіб."

Японапідарасамать!!!!!
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03.08.2025 23:33 Відповісти
Нинішнє ООН - збіговисько політичних імпотентів, які здатні лише занепокоюватися. То навіщо фінансувати цю зграю дармоїдів? Аналогом перед другою світовою війною була Ліга націй. Результат їїх "роботи" відомий. Просто теревенити між собою у наш час можна і телефоном.
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03.08.2025 23:34 Відповісти
Закрити нахрін цей клоповник!більше користі для світу буде,ніж купа дармоїдів які попиз...ть на камеру і далі розхотяться по готелях жерти хамон і траха..и праституто..к!
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03.08.2025 23:37 Відповісти
Взагалі розжиріли. Сидять і тільки занепокоюються. Хай виконують те, для чого організація створена.
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03.08.2025 23:46 Відповісти
Этот импотент и мальчик на поддтанцовке у кацапов решил себе зарплату сократить?
серьезно?
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03.08.2025 23:49 Відповісти
Тепер на 20% менше стурбованостей....
Але насправді, впевнений що скорочення будуть в сфері гуманітарної допомоги і т.п. Жоден бюрократ не постраждає.
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03.08.2025 23:55 Відповісти
не виключено, що рашисти з китайцями сплатять американську частку??/
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04.08.2025 00:02 Відповісти
та воно їм всралось! платити комусь, хто не приймає рішень. От профінансувати голоси в Раді Безпеці оону - для них ще має хоч якийсь сенс. втім за існування право вето сильних - то теж дарма витрачені кошти...
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04.08.2025 00:35 Відповісти
Мабуть навіть двірник виконує важливу роботу в порівнянні з тим недолугим оон
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04.08.2025 00:06 Відповісти
Лишилася лише та частина зарплати, що у рублях.
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04.08.2025 00:22 Відповісти
Переконаний що "Декларація Прав Людини" має бути основою ідеології ********* світу. Так би мовити позарелігійна система вірування. Тут та ж сама проблема що і з релігією. Наприклад, є католицизм і Біблія (текст), є Папа, є Ватикан, є священники, монахи та інші служителі культу розпятого, ожившого і зниклого зі світу людей і є маса віруючих які все оте кодло годують. По аналогії є Декларація Прав Людини (текст), є ООН, є Гутьєріш, є купа чиновників та виконавців програм, є країни -донори і є споживачі, переважна більшість яких "Декларацію Прав Людини" не читали і є відвертими паразитами і халявщиками. Соціальна робота, якою займається наддержавна організація ООН де факто дублює функції держави з забезпечення лояльності паразитів до влади. Соціальна робота насправді це мяка форма соціального контролю бідних щоб не нападали на багатих і були вдячні за таблетку і тарілку рідкого супу. Жорстка форма це суди, прокуратура, поліція та армія. Ті країни де тарілку супу дають на лісоповалі або в каменоломні за виконання виробничого плану називаються тоталітарними, а ті де дають на халяву, чим стимулюють соціальний паразитизм, - демократичними. Є третя форма стимуляції лояльності в тоталітарних режимах. Наприклад Арабські Емірати де лояльність населення просто купується. Роздачі хліба були і в Древньому Римі, в імператорському Китаї, в Османській імперії і в совєтському союзі, але це не перетворило тоталітарні режими в демократичні. Чим більше людей залежить від "халяви" за лояльність тим швидше наступає деградація суспільства і зявляються "революціонери" бо "пряників солодких на всіх не вистачає"...
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04.08.2025 00:54 Відповісти

Хамы!
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04.08.2025 00:56 Відповісти
 
 