ООН сокращает расходы на 20% из-за уменьшения финансирования со стороны США, - Bloomberg

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о сокращении бюджета Организации на более 700 миллионов долларов и подготовке к реформированию ООН. Причиной таких шагов стало сокращение финансирования со стороны США и пересмотр участия Вашингтона в ряде структур Организации.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

План Гутерриша предусматривает сокращение расходов на 20% - до самого низкого уровня с 2018 года. Также ожидается ликвидация около 3000 рабочих мест.

Официально программа реформ привязана к 80-летию ООН. Но масштабы сокращений отражают угрозу потери поддержки США, которая составляет 22% бюджета организации.

Администрация Трампа уже объявила о выходе из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека. Также США прекратили финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Гутерриш обнародует детали своих планов реформирования в бюджете в сентябре. План предусматривает реструктуризацию ряда программ. Ожидается, что бюджет ООН уменьшится до 3,7 млрд долларов, а общие расходы всей системы ООН - до самого низкого уровня за десятилетие.

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