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Новости
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ООН сокращает расходы на 20% из-за уменьшения финансирования со стороны США, - Bloomberg

оон

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о сокращении бюджета Организации на более 700 миллионов долларов и подготовке к реформированию ООН. Причиной таких шагов стало сокращение финансирования со стороны США и пересмотр участия Вашингтона в ряде структур Организации.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

План Гутерриша предусматривает сокращение расходов на 20% - до самого низкого уровня с 2018 года. Также ожидается ликвидация около 3000 рабочих мест.

Официально программа реформ привязана к 80-летию ООН. Но масштабы сокращений отражают угрозу потери поддержки США, которая составляет 22% бюджета организации.

Администрация Трампа уже объявила о выходе из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека. Также США прекратили финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Гутерриш обнародует детали своих планов реформирования в бюджете в сентябре. План предусматривает реструктуризацию ряда программ. Ожидается, что бюджет ООН уменьшится до 3,7 млрд долларов, а общие расходы всей системы ООН - до самого низкого уровня за десятилетие.

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Автор: 

бюджет (4852) ООН (4222) сокращение (316) Гутерриш Антониу (348)


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Топ комментарии
+5
Імпотентна організація, що пожирає купу бабла. Ніяких рішень не приймає, ні за що не відповідає. А апетит добрий має.
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03.08.2025 23:31 Ответить
+2
Нинішнє ООН - збіговисько політичних імпотентів, які здатні лише занепокоюватися. То навіщо фінансувати цю зграю дармоїдів? Аналогом перед другою світовою війною була Ліга націй. Результат їїх "роботи" відомий. Просто теревенити між собою у наш час можна і телефоном.
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03.08.2025 23:34 Ответить
+1
Закрити нахрін цей клоповник!більше користі для світу буде,ніж купа дармоїдів які попиз...ть на камеру і далі розхотяться по готелях жерти хамон і траха..и праституто..к!
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03.08.2025 23:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Імпотентна організація, що пожирає купу бабла. Ніяких рішень не приймає, ні за що не відповідає. А апетит добрий має.
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03.08.2025 23:31 Ответить
Скоротять 3000? Це ж скільки там дармоїдів? Запитав в ШІ..

"Станом на кінець 2023 року загальна кількість співробітників в системі Організації Об'єднаних Націй становила понад 130 000 осіб."

Японапідарасамать!!!!!
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03.08.2025 23:33 Ответить
Нинішнє ООН - збіговисько політичних імпотентів, які здатні лише занепокоюватися. То навіщо фінансувати цю зграю дармоїдів? Аналогом перед другою світовою війною була Ліга націй. Результат їїх "роботи" відомий. Просто теревенити між собою у наш час можна і телефоном.
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03.08.2025 23:34 Ответить
Закрити нахрін цей клоповник!більше користі для світу буде,ніж купа дармоїдів які попиз...ть на камеру і далі розхотяться по готелях жерти хамон і траха..и праституто..к!
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03.08.2025 23:37 Ответить
Взагалі розжиріли. Сидять і тільки занепокоюються. Хай виконують те, для чого організація створена.
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03.08.2025 23:46 Ответить
Этот импотент и мальчик на поддтанцовке у кацапов решил себе зарплату сократить?
серьезно?
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03.08.2025 23:49 Ответить
Тепер на 20% менше стурбованостей....
Але насправді, впевнений що скорочення будуть в сфері гуманітарної допомоги і т.п. Жоден бюрократ не постраждає.
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03.08.2025 23:55 Ответить
не виключено, що рашисти з китайцями сплатять американську частку??/
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04.08.2025 00:02 Ответить
та воно їм всралось! платити комусь, хто не приймає рішень. От профінансувати голоси в Раді Безпеці оону - для них ще має хоч якийсь сенс. втім за існування право вето сильних - то теж дарма витрачені кошти...
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04.08.2025 00:35 Ответить
Мабуть навіть двірник виконує важливу роботу в порівнянні з тим недолугим оон
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04.08.2025 00:06 Ответить
Лишилася лише та частина зарплати, що у рублях.
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04.08.2025 00:22 Ответить
 
 