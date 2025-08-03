ООН сокращает расходы на 20% из-за уменьшения финансирования со стороны США, - Bloomberg
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о сокращении бюджета Организации на более 700 миллионов долларов и подготовке к реформированию ООН. Причиной таких шагов стало сокращение финансирования со стороны США и пересмотр участия Вашингтона в ряде структур Организации.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
План Гутерриша предусматривает сокращение расходов на 20% - до самого низкого уровня с 2018 года. Также ожидается ликвидация около 3000 рабочих мест.
Официально программа реформ привязана к 80-летию ООН. Но масштабы сокращений отражают угрозу потери поддержки США, которая составляет 22% бюджета организации.
Администрация Трампа уже объявила о выходе из ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека. Также США прекратили финансирование Агентства ООН для помощи палестинским беженцам.
Гутерриш обнародует детали своих планов реформирования в бюджете в сентябре. План предусматривает реструктуризацию ряда программ. Ожидается, что бюджет ООН уменьшится до 3,7 млрд долларов, а общие расходы всей системы ООН - до самого низкого уровня за десятилетие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Станом на кінець 2023 року загальна кількість співробітників в системі Організації Об'єднаних Націй становила понад 130 000 осіб."
Японапідарасамать!!!!!
серьезно?
Але насправді, впевнений що скорочення будуть в сфері гуманітарної допомоги і т.п. Жоден бюрократ не постраждає.