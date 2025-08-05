Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 058 260 осіб (+1120 за добу), 11 071 танк, 31 081 артсистема, 23 091 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 058 260 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1058260 (+1120) осіб
танків – 11071 (+2) од
бойових броньованих машин – 23091 (+12) од
артилерійських систем – 31081 (+28) од
РСЗВ – 1452 (+0) од
засоби ППО – 1203 (+0) од
літаків – 421 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169)
крилаті ракети – 3555 (+2)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93)
спеціальна техніка – 3935 (+0)
Топ коментарі
+6 Олександр #581937
показати весь коментар05.08.2025 07:33 Відповісти Посилання
+5 tarasii smila #448870
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+5 Qq Qqq #455433
показати весь коментар05.08.2025 08:36 Відповісти Посилання
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ну нехай не 5 ..., ну хоч один
135! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Трохи броні, норм арти та логістики.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 058 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.