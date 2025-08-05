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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
2 768 13

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 058 260 осіб (+1120 за добу), 11 071 танк, 31 081 артсистема, 23 091 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 058 260 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 5.08.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1058260 (+1120) осіб

танків – 11071 (+2) од

бойових броньованих машин – 23091 (+12) од

артилерійських систем – 31081 (+28) од

РСЗВ  – 1452 (+0) од

засоби ППО – 1203 (+0) од

літаків – 421 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49620 (+169)

крилаті ракети – 3555 (+2)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 57337 (+93)

спеціальна техніка – 3935 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони ліквідували понад 120 окупантів на Покровському напрямку, - Генштаб

Інфографіка

Автор: 

армія рф (18363) Генштаб ЗС (7048) ліквідація (4298) знищення (7918)


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Топ коментарі
+6
А де літаки з Сак ?
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05.08.2025 07:33 Відповісти
+5
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.08.2025 07:55 Відповісти
+5
Минув 4185 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Трохи броні, норм арти та логістики.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 058 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
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05.08.2025 08:36 Відповісти
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А де літаки з Сак ?
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05.08.2025 07:33 Відповісти
у Кабзона
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05.08.2025 07:39 Відповісти
04.08.25 13:35 Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

ну нехай не 5 ..., ну хоч один
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05.08.2025 09:45 Відповісти
виконуємо план Трампа - втрати у русні в 14 разів більше чим в нас
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05.08.2025 07:41 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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05.08.2025 07:51 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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05.08.2025 07:55 Відповісти
Є 2 нескінченності всесвіт і московський скот хоча в останньому я невпевнений
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05.08.2025 07:55 Відповісти
видно що десь нечисть пішла на механізований штурм.Давненько не було 12 ббм.
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05.08.2025 08:06 Відповісти
дивись на свої кацапські сводкі от какашенкова
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05.08.2025 08:51 Відповісти
Минув 4185 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Трохи броні, норм арти та логістики.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 058 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показати весь коментар
05.08.2025 08:36 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2025 08:37 Відповісти
 
 