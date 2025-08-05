РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12625 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
4 188 15

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 058 260 человек (+1120 за сутки), 11 071 танк, 31 081 артсистема, 23 091 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 058 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1058260 (+1120) человек

танков - 11071 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед

артиллерийских систем - 31081 (+28) ед

РСЗО - 1452 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169)

крылатые ракеты - 3555 (+2)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93)

специальная техника - 3935 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ликвидировали более 120 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Инфографика

Автор: 

армия РФ (20224) Генштаб ВС (6752) ликвидация (3918) уничтожение (7612)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+25
Минув 4185 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Трохи броні, норм арти та логістики.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 058 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:36 Ответить
+16
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
05.08.2025 07:55 Ответить
+15
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
05.08.2025 07:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де літаки з Сак ?
показать весь комментарий
05.08.2025 07:33 Ответить
у Кабзона
показать весь комментарий
05.08.2025 07:39 Ответить
04.08.25 13:35 Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

ну нехай не 5 ..., ну хоч один
показать весь комментарий
05.08.2025 09:45 Ответить
виконуємо план Трампа - втрати у русні в 14 разів більше чим в нас
показать весь комментарий
05.08.2025 07:41 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
05.08.2025 07:51 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
05.08.2025 07:55 Ответить
Є 2 нескінченності всесвіт і московський скот хоча в останньому я невпевнений
показать весь комментарий
05.08.2025 07:55 Ответить
видно що десь нечисть пішла на механізований штурм.Давненько не було 12 ббм.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:06 Ответить
дивись на свої кацапські сводкі от какашенкова
показать весь комментарий
05.08.2025 08:51 Ответить
Минув 4185 день москальсько-української війни.
135! одиниць знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Трохи броні, норм арти та логістики.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 058 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Курська область.
показать весь комментарий
05.08.2025 08:36 Ответить
показать весь комментарий
05.08.2025 08:37 Ответить
1,12 темену "бояропаклоннєкав" вже не скуштують цього чудового напою... Улус, бройлерними солов'ями славный, десь бур'ятів для залізячча найняв... Рідкої гидотності орда, від Балтики до Тихого, з паскудними плємєнами, що там мешкають...
Щира дяка Воїнам за тяжку працю 24/7 /365 ×11!!!!
показать весь комментарий
05.08.2025 12:00 Ответить
Удар Himars:

показать весь комментарий
05.08.2025 14:58 Ответить
 
 