Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 058 260 человек (+1120 за сутки), 11 071 танк, 31 081 артсистема, 23 091 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 058 260 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1058260 (+1120) человек
танков - 11071 (+2) ед
боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед
артиллерийских систем - 31081 (+28) ед
РСЗО - 1452 (+0) ед
средства ПВО - 1203 (+0) ед
самолетов - 421 (+0) ед
вертолетов - 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169)
крылатые ракеты - 3555 (+2)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93)
специальная техника - 3935 (+0)
