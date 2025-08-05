Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 058 260 человек (+1120 за сутки), 11 071 танк, 31 081 артсистема, 23 091 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 058 260 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 5.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1058260 (+1120) человек

танков - 11071 (+2) ед

боевых бронированных машин - 23091 (+12) ед

артиллерийских систем - 31081 (+28) ед

РСЗО - 1452 (+0) ед

средства ПВО - 1203 (+0) ед

самолетов - 421 (+0) ед

вертолетов - 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 49620 (+169)

крылатые ракеты - 3555 (+2)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 57337 (+93)

специальная техника - 3935 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ликвидировали более 120 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб