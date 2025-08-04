Силы обороны ликвидировали более 120 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

В общей сложности, с начала этих суток произошло 144 боевых столкновения. Украинские защитники решительно дают отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Сегодня российские войска нанесли два ракетных и 54 авиационных удара, применив две ракеты и сбросив 87 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 1575 дронов-камикадзе и осуществили 4020 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили 14 штурмовых действий оккупантов.

Кроме того, враг нанес 14 авиационных ударов, сбросил 22 управляемые бомбы, а также совершил 343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

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Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска, Красного Первого, Фиголевки и в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодязного.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и Лозовая. Украинские защитники остановили шесть вражеских атак, еще два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 23 раза атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов: Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, и в сторону Дроновки, Григорьевки и Серебрянки. Бои не утихают в семи локациях.

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Четыре штурмовые действия войск противника отбили украинские защитники на Сиверском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районе Григорьевки и Выемки. Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часова Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении россияне четыре раза шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка и Щербиновки. Силы обороны остановили все вражеские атаки. Авиация оккупанта ударила авиабомбами по Иванополью.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 33 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов: Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 187 оккупантов, из них 124 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили восемь автомобилей, три мотоцикла, 35 БПЛА, оптико-электронный комплекс наблюдения "Муром-М"; также поврежден автомобиль и пункт управления БПЛА врага.

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Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении враг 14 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов: Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное, Мирное, Темировка и Малиевка. Бои продолжаются в шести локациях.

На Гуляйпольском направлении противник один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении агрессор атаковал позиции наших защитников в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили четыре атаки оккупантов.

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На остальных направлениях - без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.