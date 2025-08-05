На фронті зафіксовано 61 боєзіткнення, найбільше - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

З початку цієї доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 61 бойове зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Бойові дії на півночі

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Хрінівка, Архипівка, Клюси Чернігівської області; Велика Писарівка, Новодмитрівка, Попівка, Мар’їне, Бруски Сумської області. Авіаудару зазнав населений пункт Хлібороб Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося сім боєзіткнень, з яких два тривають. Крім того, ворог завдав 11 авіаударів, скинувши 22 керовані авіабомби, а також здійснив 131 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 13 — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Степова Новоселівка та Загризове.

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Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 11 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Торське, Серебрянка, Григорівка та у бік Чернещини, Середнього, Шандриголового. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському та Краматорському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім штурмових дій у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Один бій досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Бойківка, Суворове, Новоекономічне, Миролюбівка, Миколаївка, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Новоукраїнка, Олексіївка, а також у напрямку Новопавлівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 20 атак противника, чотири боєзіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Піддубне, Воскресенка, Шевченко, Темирівка та в напрямку Іванівки. Сили оборони відбили дві ворожі атаки, ще три тривають.

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Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку загарбницькі підрозділи двічі атакували позиції наших захисників у бік Приморського.

На Придніпровському напрямку авіація агресора завдала авіаудару в районі Ольгівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків — без особливих змін.