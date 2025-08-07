Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовим
Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опубліковані на сайті презиента.
Як зазначається, звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.
Так, указом №583/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Івану Козіну.
Указом №584/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне солдату Андрію Луговому.
Указом №585/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне капітану Миколі Стригунову.
