Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовим

Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще трьом військовослужбовцям.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази опубліковані на сайті презиента.

Як зазначається, звання присвоєні за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та самовіддане служіння українському народові.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Герой України (посмертно) воїну 3-ї ОШБр Віталію Карвацькому та солдату "Вовків Да Вінчі" Олегу Яровому

Так, указом №583/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне старшому лейтенанту Івану Козіну.

Указом №584/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне солдату Андрію Луговому.

Указом №585/2025 звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєне капітану Миколі Стригунову.

Також читайте: Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику Дмитру Фішеру, - указ

