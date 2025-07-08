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Новини Присвоєння звання Герой України
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Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику Дмитру Фішеру, - указ

Льотчик Дмитро Фішер

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику Дмитру Фішеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №468/2025 глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІШЕРУ Дмитру Вільгельмовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїнам Гринцевичу (Грінці), Карвацькому (Туристу) та льотчику Фішеру посмертно нададуть звання Героя України

Підполковник Дмитро Фішер - військовослужбовець 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї. Він брав участь у боях за звільнення Київщини, Сумщини, Харківщини, а також у звільненні острова Зміїний. Виконував бойові завдання на Су-27.

Захисник загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Оріхів Запорізької області.

Автор: 

Герой України (332) Зеленський Володимир (24663)


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Ой з+Є молодці!А за що та за кого гинтуь герої ...за цих сук що продовжують розкрадати собі в сундуки?

У понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це рішення Кабміну порушує закон про БЕБ та зриває зобовʼязання України по МВФ

Кабмін в порушення закону відхилив рішення конкурсної комісії щодо нового голови БЕБ. Це зриває зобов'язання по МВФ та ЄС, - Железняк Джерело: https://censor.net/ua/n3562046
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08.07.2025 15:11 Відповісти
Полеглому Герою - Честь!
І гинуть наші Герої не за сук продажних, а за дітей своїх і їх майбутнє, за сім'ї і родини, за країну нашу - щоб вона була і було в неї майбутнє. Не обезцінюйте їхню жертовність.
А з приводу зеленого шапіто: Ви зацінили відмазку? Батько в переможця конкурсу служив в російській армії і живе, уявіть собі, в раші. В НАБУ можна з таким андеграундом, а в БЕБ - ніззя.
Єрмаку з папою-грушником - можна, сирському з батьками і братом в раші - можна, а Цивінському в БЕБ - зась. Загралася зелена наволоч.
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08.07.2025 15:29 Відповісти
Батько Дмитра мав старовинне і шляхетне германське ім'я.

Вільгельм Фішер виховав гідного Сина, який бився як Герой і загинув як Герой.

Честь і пошана Воїнові і Пілотові. Україна тебе пам'ятатиме. 💙💛
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08.07.2025 15:19 Відповісти
 
 