Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику Дмитру Фішеру, - указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України загиблому льотчику Дмитру Фішеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №468/2025 глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" ФІШЕРУ Дмитру Вільгельмовичу – полковнику (посмертно)", - сказано в документі.

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Підполковник Дмитро Фішер - військовослужбовець 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї. Він брав участь у боях за звільнення Київщини, Сумщини, Харківщини, а також у звільненні острова Зміїний. Виконував бойові завдання на Су-27.

Захисник загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Оріхів Запорізької області.