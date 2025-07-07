Воїнам Гринцевичу (Грінці), Карвацькому (Туристу) та льотчику Фішеру посмертно нададуть звання Героя України

Президент України Володимир Зеленський розпорядився готувати документи для присвоєння звання Героя України трьом полеглим захисникам.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Не забуваємо наших полеглих воїнів. Шануємо їхню пам’ять і відзначаємо державними нагородами. Щойно говорив про трьох таких хлопців – українських воїнів. Військовий льотчик, полковник Фішер Дмитро, "азовець" Гринцевич Назарій, воїн 3-ї штурмової Віталій Карвацький. Документи готуються на звання Герой України – на жаль, посмертно. Слава всім нашим воїнам!" - зазначив голова держави.

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Що відомо про полеглих захисників?

Назарій Гринцевич (Грінка) був наймолодшим оборонцем "Азовсталі" в Маріуполі. Понад чотири місяці він пробув у полоні. Після повернення з полону у вересні 2022 року заснував групу спецпризначення "Контакт 12" у складі бригади "Азов". Загинув 6 травня 2024 року.

Підполковник Дмитро Фішер — військовослужбовець 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ, командир авіаційної ланки авіаційної ескадрильї. Він брав участь у боях за звільнення Київщини, Сумщини, Харківщини, а також у звільненні острова Зміїний. Виконував бойові завдання на Су-27.

Захисник загинув 5 червня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу міста Оріхів Запорізької області.

Віталій Карвацький (Турист) загинув 11 червня 2025 року у боях за Україну на Харківському напрямку. Він служив у Третій окремий штурмовій бригаді.

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