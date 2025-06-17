Військовий Віталій Карвацький (Турист) загинув у боях на Харківському напрямку

11 червня у боях за Україну загинув військовий Віталій Карвацький (Турист). Він служив у Третій окремий штурмовій бригаді.

Про це повідомила його партнерка та співорганізаторка фестивалю "Молодвіж" Софія Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

Український воїн загинув на Харківському напрямку.

"Я не розумію, як ці два слова взагалі можуть бути поруч. Він мав жити, я більше не знаю, що сказати. Не хочу в це вірити", - написала Олійник та зауважила, що інформацію про прощання повідомить пізніше.

У 2021 році Віталій Карвацький закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Там вже висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого героя.

У 2023 році тоді ще військовий із 215-го батальйону 125-ї бригади ТрО Львова Віталій Карвацький поширив відео автівки, що палає, у соцмережах і розповів, що його тодішній командир батальйону Андрій Селехман підірвав гранатою машину, яку військовим доставили волонтери. Тоді в Управлінні ТрО розпочали службове розслідування.

Пізніше військовий служив у Третій окремий штурмовій бригаді. Там він працював із FPV-дронами, розповідав він у проєкті "Двіж".