УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7451 відвідувач онлайн
Новини Втрати України
9 306 10

Військовий Віталій Карвацький (Турист) загинув у боях на Харківському напрямку

Загинув Віталій Карвацький на Харківському напрямку

11 червня у боях за Україну загинув військовий Віталій Карвацький (Турист). Він служив у Третій окремий штурмовій бригаді.

Про це повідомила його партнерка та співорганізаторка фестивалю "Молодвіж" Софія Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

Український воїн загинув на Харківському напрямку.

"Я не розумію, як ці два слова взагалі можуть бути поруч. Він мав жити, я більше не знаю, що сказати. Не хочу в це вірити", - написала Олійник та зауважила, що інформацію про прощання повідомить пізніше.

У 2021 році Віталій Карвацький закінчив історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Там вже висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого героя.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У бою з ворогом загинув поліцейський Дмитро Манжин, який допомагав пораненим у Маріуполі, а після виходу з блокади пішов на фронт. ФОТО

У 2023 році тоді ще військовий із 215-го батальйону 125-ї бригади ТрО Львова Віталій Карвацький поширив відео автівки, що палає, у соцмережах і розповів, що його тодішній командир батальйону Андрій Селехман підірвав гранатою машину, яку військовим доставили волонтери. Тоді в Управлінні ТрО розпочали службове розслідування.

Пізніше військовий служив у Третій окремий штурмовій бригаді. Там він працював із FPV-дронами, розповідав він у проєкті "Двіж".

Віталій Карвацький Турист загинув на фронті: що відомо

Автор: 

втрати (4576) 3 Окрема штурмова бригада (497) війна в Україні (6273)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
показати весь коментар
17.06.2025 21:02 Відповісти
+27
Вічна Пам'ять і Слава!
показати весь коментар
17.06.2025 21:06 Відповісти
+23
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
показати весь коментар
17.06.2025 21:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
17.06.2025 21:02 Відповісти
Вічна Пам'ять і Слава!
показати весь коментар
17.06.2025 21:06 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
показати весь коментар
17.06.2025 21:11 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
показати весь коментар
17.06.2025 21:16 Відповісти
Не плачте, він вже в Раю...
Йому добре...
показати весь коментар
17.06.2025 21:19 Відповісти
R.I.P. Вічна пам'ять Герою! Спочивай з миром!
показати весь коментар
17.06.2025 21:20 Відповісти
R.I.P.🇺🇦
показати весь коментар
17.06.2025 21:24 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
Ось так загинув український історик. А потім з'являються скрєпи. Бо немає кому їх викорчовувати опираючись на науку. Великий жаль!
показати весь коментар
17.06.2025 22:27 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
показати весь коментар
17.06.2025 23:06 Відповісти
 
 