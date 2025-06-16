У бою з ворогом загинув поліцейський Дмитро Манжин, який допомагав пораненим у Маріуполі, а після виходу з блокади пішов на фронт. ФОТО

У бою з ворогом загинув поліцейський з Донеччини Дмитро Манжин.

Як зазначається, майор поліції Дмитро Манжин родом з Маріуполя. На момент повномасштабного вторгнення рф він працював старшим інспектором автотранспортного відділення центру забезпечення поліції Донеччини.

"Поліцейський залишався в оточеному місті й допомагав жителям. Доставляв поранених до лікарні, одним з перших прибув на порятунок до пологового будинку, який розбомбили росіяни, супроводжував групу іноземних журналістів, щоб вони зафіксували цей злочин", - йдеться у повідомленні.

Будинок, де мешкала родина Дмитра, був вщент зруйнований. Вирвавшись з блокади, правоохоронець відправив рідних до безпечного місця, а сам повернувся служити на Донеччину. Відповідав за те, щоб підрозділ "Білий янгол" і групи парамедиків мали надійний транспорт, здатний рятувати людей на лінії вогню.

Пізніше правоохоронець вступив у стрілецький батальйон, ніс службу на передових позиціях. Захищав свою землю до останнього подиху.

4 червня Дмитро Манжин відзначив свій день народження на позиції, а 12 червня захисника не стало. Йому назавжди 49 років. У героя залишились мати, дружина та 13-річна донька.