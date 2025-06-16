В бою с врагом погиб полицейский Дмитрий Манжин, который помогал раненым в Мариуполе, а после выхода из блокады ушел на фронт. ФОТО

В бою с врагом погиб полицейский из Донецкой области Дмитрий Манжин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, майор полиции Дмитрий Манжин родом из Мариуполя. На момент полномасштабного вторжения рф он работал старшим инспектором автотранспортного отделения центра обеспечения полиции Донетчины.

"Полицейский оставался в окруженном городе и помогал жителям. Доставлял раненых в больницу, одним из первых прибыл на спасение в роддом, который разбомбили россияне, сопровождал группу иностранных журналистов, чтобы они зафиксировали это преступление", - говорится в сообщении.

Дом, где жила семья Дмитрия, был полностью разрушен. Вырвавшись из блокады, правоохранитель отправил родных в безопасное место, а сам вернулся служить в Донецкую область. Отвечал за то, чтобы подразделение "Белый ангел" и группы парамедиков имели надежный транспорт, способный спасать людей на линии огня.

Позже правоохранитель вступил в стрелковый батальон, нес службу на передовых позициях. Защищал свою землю до последнего вздоха.

4 июня Дмитрий Манжин отметил свой день рождения на позиции, а 12 июня защитника не стало. Ему навсегда 49 лет. У героя остались мать, жена и 13-летняя дочь.