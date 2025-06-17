РУС
Военный Виталий Карвацкий (Турист) погиб в боях на Харьковском направлении

Погиб Виталий Карвацкий на Харьковском направлении.

11 июня в боях за Украину погиб военный Виталий Карвацкий (Турист). Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщила его партнер и соорганизатор фестиваля "Молодвіж" София Олийнык, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский воин погиб на Харьковском направлении.

"Я не понимаю, как эти два слова вообще могут быть рядом. Он должен был жить, я больше не знаю, что сказать. Не хочу в это верить", - написала Олийнык и отметила, что информацию о прощании сообщит позже.

В 2021 году Виталий Карвацкий закончил исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Там уже выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего героя.

В 2023 году тогда еще военный из 215-го батальона 125-й бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий распространил видео горящей машины в соцсетях и рассказал, что его тогдашний командир батальона Андрей Селехман взорвал гранатой машину, которую военным доставили волонтеры. Тогда в Управлении ТрО начали служебное расследование.

Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами, рассказывал он в проекте "Двіж".

Виталий Карвацкий Турист погиб на фронте: что известно

17.06.2025 21:02 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!
17.06.2025 21:06 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
17.06.2025 21:11 Ответить
Вічна Пам'ять і Слава!
17.06.2025 21:06 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🇺🇦
17.06.2025 21:11 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
17.06.2025 21:16 Ответить
Не плачте, він вже в Раю...
Йому добре...
17.06.2025 21:19 Ответить
R.I.P. Вічна пам'ять Герою! Спочивай з миром!
17.06.2025 21:20 Ответить
R.I.P.🇺🇦
17.06.2025 21:24 Ответить
Героям Слава!
17.06.2025 21:53 Ответить
Ось так загинув український історик. А потім з'являються скрєпи. Бо немає кому їх викорчовувати опираючись на науку. Великий жаль!
17.06.2025 22:27 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
17.06.2025 23:06 Ответить
 
 