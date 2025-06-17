Военный Виталий Карвацкий (Турист) погиб в боях на Харьковском направлении

11 июня в боях за Украину погиб военный Виталий Карвацкий (Турист). Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщила его партнер и соорганизатор фестиваля "Молодвіж" София Олийнык, информирует Цензор.НЕТ.

Украинский воин погиб на Харьковском направлении.

"Я не понимаю, как эти два слова вообще могут быть рядом. Он должен был жить, я больше не знаю, что сказать. Не хочу в это верить", - написала Олийнык и отметила, что информацию о прощании сообщит позже.

В 2021 году Виталий Карвацкий закончил исторический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Там уже выразили соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам погибшего героя.

В 2023 году тогда еще военный из 215-го батальона 125-й бригады ТрО Львова Виталий Карвацкий распространил видео горящей машины в соцсетях и рассказал, что его тогдашний командир батальона Андрей Селехман взорвал гранатой машину, которую военным доставили волонтеры. Тогда в Управлении ТрО начали служебное расследование.

Позже военный служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде. Там он работал с FPV-дронами, рассказывал он в проекте "Двіж".