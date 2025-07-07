Воинам Гринцевичу (Гринке), Карвацкому (Туристу) и летчику Фишеру посмертно присвоят звание Героя Украины

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился готовить документы для присвоения звания Героя Украины трем павшим защитникам.

Об этом он сообщил во время вечернего обращения, информирует Цензор.НЕТ.

"Не забываем наших павших воинов, чтим их память и отмечаем государственными наградами. Только что говорил о трех таких ребятах - украинских воинах. Военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин 3-й штурмовой Виталий Карвацкий. Документы готовятся на звание Герой Украины - к сожалению, посмертно. Слава всем нашим воинам!" - отметил глава государства.

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Что известно о павших защитниках?

Назарий Гринцевич (Гринка) был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе. Более четырех месяцев он пробыл в плену. После возвращения из плена в сентябре 2022 года основал группу спецназначения "Контакт 12" в составе бригады "Азов". Погиб 6 мая 2024 года.

Подполковник Дмитрий Фишер - военнослужащий 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, командир авиационного звена авиационной эскадрильи. Он участвовал в боях за освобождение Киевщины, Сумщины, Харьковщины, а также принимал участие в освобождении острова Змеиный. Выполнял боевые задачи на Су-27.

Защитник погиб 5 июня 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи города Орехов Запорожской области.

Виталий Карвацкий (Турист) погиб 11 июня 2025 года в боях за Украину на Харьковском направлении. Он служил в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

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