Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Дмитрию Фишеру, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Дмитрию Фишеру.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №468/2025 главы государства.
"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:
Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ФИШЕРУ Дмитрию Вильгельмовичу - полковнику (посмертно)", - сказано в документе.
Подполковник Дмитрий Фишер - военнослужащий 831 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, командир авиационного звена авиационной эскадрильи. Он участвовал в боях за освобождение Киевщины, Сумщины, Харьковщины, а также в освобождении острова Змеиный. Выполнял боевые задачи на Су-27.
Защитник погиб 5 июня 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи города Орехов Запорожской области.
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У понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що це рішення Кабміну порушує закон про БЕБ та зриває зобовʼязання України по МВФ
Кабмін в порушення закону відхилив рішення конкурсної комісії щодо нового голови БЕБ. Це зриває зобов'язання по МВФ та ЄС, - Железняк Джерело: https://censor.net/ua/n3562046
І гинуть наші Герої не за сук продажних, а за дітей своїх і їх майбутнє, за сім'ї і родини, за країну нашу - щоб вона була і було в неї майбутнє. Не обезцінюйте їхню жертовність.
А з приводу зеленого шапіто: Ви зацінили відмазку? Батько в переможця конкурсу служив в російській армії і живе, уявіть собі, в раші. В НАБУ можна з таким андеграундом, а в БЕБ - ніззя.
Єрмаку з папою-грушником - можна, сирському з батьками і братом в раші - можна, а Цивінському в БЕБ - зась. Загралася зелена наволоч.
Вільгельм Фішер виховав гідного Сина, який бився як Герой і загинув як Герой.
Честь і пошана Воїнові і Пілотові. Україна тебе пам'ятатиме. 💙💛