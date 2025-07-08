Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Дмитрию Фишеру, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему летчику Дмитрию Фишеру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №468/2025 главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" ФИШЕРУ Дмитрию Вильгельмовичу - полковнику (посмертно)", - сказано в документе.

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Подполковник Дмитрий Фишер - военнослужащий 831 бригады тактической авиации Воздушных Сил ВСУ, командир авиационного звена авиационной эскадрильи. Он участвовал в боях за освобождение Киевщины, Сумщины, Харьковщины, а также в освобождении острова Змеиный. Выполнял боевые задачи на Су-27.

Защитник погиб 5 июня 2022 года во время выполнения боевого задания вблизи города Орехов Запорожской области.