Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военным

Герой Украины

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военнослужащим.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте презиента.

Как отмечается, звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

Так, указом №583/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено старшему лейтенанту Ивану Козину.

Указом №584/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено солдату Андрею Луговому.

Указом №585/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено капитану Николаю Стригунову.

