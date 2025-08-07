Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военным
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины еще трем военнослужащим.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие указы опубликованы на сайте презиента.
Как отмечается, звания присвоены за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и самоотверженное служение украинскому народу.
Так, указом №583/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено старшему лейтенанту Ивану Козину.
Указом №584/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено солдату Андрею Луговому.
Указом №585/2025 звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" присвоено капитану Николаю Стригунову.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оникс
показать весь комментарий07.08.2025 14:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль