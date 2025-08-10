Росія готується до шокової ціни на нафту - $40 за барель, - СЗР

Світові ціни на нафту наприкінці 2025 - на початку 2026 року можуть впасти до 40-50 доларів за барель.

Про це йдеться у звіті російського фонду "Росконгрес", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, нині барель коштує 66-68 доларів, але ринок переживає "нову цінову війну".

"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну.

Читайте: Китай відповів на погрозу Трампа щодо мит: Імпорт російської нафти є законним

Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит", - наголошують у СЗР.