Росія готується до шокової ціни на нафту - $40 за барель, - СЗР
Світові ціни на нафту наприкінці 2025 - на початку 2026 року можуть впасти до 40-50 доларів за барель.
Про це йдеться у звіті російського фонду "Росконгрес", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.
Як зазначається, нині барель коштує 66-68 доларів, але ринок переживає "нову цінову війну".
"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну.
Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит", - наголошують у СЗР.
"Загальний обсяг транзиту нафти через Україну у 2024 році склав 11,5 млн тонн..."
Питання - чому цього не робиться ?
єрмачина, ти вже заїбав!
біжи не обертаючись!
у тебе часу, до жовтня!
Як можна приготуватися до банкротства?
Заповіт написати шолі і вийти з ним у вікно?
Но, кровожадные украинцы которые напали на великую россию, не хотят прекращать войну и он вынужден послать войска на помощь дорогому русскому другу Болодье Путье, чтобы защитить американские редкоземельные металлы в Украине.