УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7548 відвідувачів онлайн
Новини
3 239 27

Росія готується до шокової ціни на нафту - $40 за барель, - СЗР

нафта

Світові ціни на нафту наприкінці 2025 - на початку 2026 року можуть впасти до 40-50 доларів за барель.

Про це йдеться у звіті російського фонду "Росконгрес", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби зовнішньої розвідки України.

Як зазначається, нині барель коштує 66-68 доларів, але ринок переживає "нову цінову війну".

"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну.

Читайте: Китай відповів на погрозу Трампа щодо мит: Імпорт російської нафти є законним

Додатковий тиск на ринок чинить уповільнення економіки Китаю, а також зростання експорту нафти з Бразилії, Гаяні та Норвегії. Геополітичні ризики, які раніше "підтягували" котирування на кілька доларів, тепер майже не впливають на ціни. Як наслідок, пропозиція нафти у світі зростає швидше, ніж попит", - наголошують у СЗР.

Автор: 

нафта (5730) росія (67135) СЗР Служба зовнішньої розвідки (152) ціни (4140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Хай від шоку і подохнуть! 🤬
показати весь коментар
10.08.2025 15:10 Відповісти
+7
це ще одна казочка з розряду як у кацапів скінчаться ракети
показати весь коментар
10.08.2025 15:26 Відповісти
+3
Впевнений що шокова і дуже стабільна ціна на нафту у 40 доларів знищить російську економіку за рік, максимум за 5, може за 10 чи 15 років.
показати весь коментар
10.08.2025 15:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай від шоку і подохнуть! 🤬
показати весь коментар
10.08.2025 15:10 Відповісти
Впевнений що шокова і дуже стабільна ціна на нафту у 40 доларів знищить російську економіку за рік, максимум за 5, може за 10 чи 15 років.
показати весь коментар
10.08.2025 15:16 Відповісти
40 було при обамі і то трималась пару місяців. Нереально протримати низьку ціну на нафти хоч трішки довго.
показати весь коментар
10.08.2025 15:22 Відповісти
При Обамі не було такої кількості енергопідприємств на природновідновлюваній енергії, не було і такої кількості електричних транспортних засобів. Так що з тих часів сподивання нафти скоротилося в рази!
показати весь коментар
10.08.2025 15:27 Відповісти
Совок здох - здохне й Засрашка.... якщо Трамп її (засрашку) не врятує.
показати весь коментар
10.08.2025 15:24 Відповісти
так повилазили експерти і аналітики з дивану ....завтра буде щось ...а шошо будет севодня
показати весь коментар
10.08.2025 15:33 Відповісти
Кацапи бояться ціни на нафту нижче 50$, а мали боятись 30000ракет і далекобійних дронів обіцяних Зеленським. Зеля лох - проїбав все що від нього залежало.
показати весь коментар
10.08.2025 15:16 Відповісти
Не проїпав,а здав!!!Не може зрадник проїпати
показати весь коментар
10.08.2025 15:22 Відповісти
В 2024 р мали дохід від нафти 150 лярдів і 150 лярдів від інших продажів - мін. добрива ліс зерно риба твели вуголь зброя
показати весь коментар
10.08.2025 15:16 Відповісти
Щоб це був фатальний шок для московитів- ціна має бути на гафту 35 $ за барель .І триматись як найменше протягом року.....
показати весь коментар
10.08.2025 15:18 Відповісти
Краще 20 доларів за барель. І так 3 роки мінімум.
показати весь коментар
10.08.2025 15:23 Відповісти
мама казала буде по 10 $ за бочку
показати весь коментар
10.08.2025 15:20 Відповісти
👍🤞
показати весь коментар
10.08.2025 15:25 Відповісти
показати весь коментар
10.08.2025 16:15 Відповісти
це ще одна казочка з розряду як у кацапів скінчаться ракети
показати весь коментар
10.08.2025 15:26 Відповісти
Все, коли небуть скінчаєтьця! Дуже бажаю, що б скінчилася вся рагка, назавжди!
показати весь коментар
10.08.2025 15:30 Відповісти
Ну , дещо зробити цілком в наших силах -
"Загальний обсяг транзиту нафти через Україну у 2024 році склав 11,5 млн тонн..."
Питання - чому цього не робиться ?
показати весь коментар
10.08.2025 15:36 Відповісти
"партнери" забороняють
показати весь коментар
10.08.2025 15:38 Відповісти
Угорщіна забороняє ? Нафта , в основному , туди йде ...
показати весь коментар
10.08.2025 15:45 Відповісти
Південна гілка пролягає через Україну і йде далі на південь - до Словаччини, Угорщини та Чехії. Ці країни продовжують отримувати російську нафту, оскільки поставки по цій галузі поки що дозволені - особливо для «внутрішньопаливного ринку», і часто оформлені як поставки з країни-транзитера
показати весь коментар
10.08.2025 15:51 Відповісти
і знову, оця *****, сзр!
єрмачина, ти вже заїбав!
біжи не обертаючись!
у тебе часу, до жовтня!
показати весь коментар
10.08.2025 15:29 Відповісти
Не розумію, а чого не можна по 5 $ за бочку ціну встановити. Для покупців це добре, куплять більша халявної нафти. І рашку нагнуть. Це профіт для всіх
показати весь коментар
10.08.2025 15:33 Відповісти
Надія повинна бути - без надії хана - колись була реклама - чай бодрить твою мать!
показати весь коментар
10.08.2025 15:36 Відповісти
Цікаво як це кацапи мають готуватися?
Як можна приготуватися до банкротства?
Заповіт написати шолі і вийти з ним у вікно?
показати весь коментар
10.08.2025 15:40 Відповісти
Закончится тем,что Трампон скажет, что он заключил великолепную сделку с этими чудесными русскими парнями.
Но, кровожадные украинцы которые напали на великую россию, не хотят прекращать войну и он вынужден послать войска на помощь дорогому русскому другу Болодье Путье, чтобы защитить американские редкоземельные металлы в Украине.
показати весь коментар
10.08.2025 15:48 Відповісти
Треба меньше!!! То ще зависока ціна. Треба ж щось робити.. а
показати весь коментар
10.08.2025 15:51 Відповісти
 
 