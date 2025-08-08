УКР
Китай відповів на погрозу Трампа щодо мит: Імпорт російської нафти є законним

Китай заявив, що його імпорт російської нафти є "законним та виправданим", відкидаючи погрози США ввести нові мита після того, як Вашингтон наклав додаткові збори на Індію за закупівлю енергоносіїв у Москви.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Китай відкинув погрози Штатів, заявивши, що така торгівля з РФ є законною і відповідає національним інтересам країни.

"Китай має право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію. Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти, сказавши, що "це може статися".

Водночас його радник Пітер Наварро знизив очікування щодо ймовірності таких кроків, зазначивши, що підвищені мита "можуть зашкодити США".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News у четвер підтвердив, що мита проти Китаю через закупівлі нафти в Росії "можуть бути на порядку денному в якийсь момент".

За даними китайської митниці, у липні імпорт з Росії зріс до $10,06 млрд — найвищого рівня з березня.

Водночас у річному вимірі з початку 2025 року постачання з Росії скоротилися на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Топ коментарі
+12
Вони ще і відтявкуються ? Уся ЕС завалена їх підробками під бренди. Бачила як якась китаянка з авоською детально фоткала брендови куртки нових колекцій . Це одразу йшло у Китай.
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
08.08.2025 16:12 Відповісти
+10
Недобита японцями сволота.
08.08.2025 16:15 Відповісти
+8
орки та вузькоглазі! нагибають Штати!!,) Ганьба тобі Америка!!!
08.08.2025 16:11 Відповісти
орки та вузькоглазі! нагибають Штати!!,) Ганьба тобі Америка!!!
08.08.2025 16:11 Відповісти
Ганьба лузерам, які без Америки ніяк.
08.08.2025 16:21 Відповісти
Ніхто нікого не нагинає. Законність поняття відносне і стосується лише суверена, та його території. А все що стосується зовнішніх відносин, може лише відповідати(чи ні) міжнародним нормам чи правовим актам того ж ООН (який визнали всі держави що туди входять і згодились виконувати його рішення). Вся "законнісь" на яку спирається Китай, лише у тому, що на РФ не було накладено санкцій ООН (з тієї причини що сам порушник має блокуючий голос).
Але по перше, є і інші організації.
А по друге, санкції, можуть бути накладені, самими країнами, у індивідуальному порядку. Це їх суверенне право. І якщо така країна, каже комусь, що ось ми на того наклали санкції і якщо ти будеш з ними торгувати, допомагаючи їх обходити, то на санцкії нарвешся і ти сам. От і обирай: хочеш торгувати з цією країною, то виконуй вимогу, якщо порушити санцкії тобі важніше, то торгівлі тобі не бачити
08.08.2025 17:18 Відповісти
І це теж доречи законно! Все, як любить Китай!
Якщо не подобається, хай в ООН, виразить велику стурбованість
08.08.2025 17:23 Відповісти
Вони ще і відтявкуються ? Уся ЕС завалена їх підробками під бренди. Бачила як якась китаянка з авоською детально фоткала брендови куртки нових колекцій . Це одразу йшло у Китай.
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
08.08.2025 16:12 Відповісти
Они очень хитро делают
Их в свое время за ТОЧНЫЕ КОПИИ брендов нагнут по полной
Они заплатили миллионы
И теперь они делают - немного не тот тон ткани
Чуть другой рисунок на ткани
Чуть другие пуговицы или чуть другой размер сумок
И иски теперь не подашь
08.08.2025 16:15 Відповісти
Всі мабуть пам'ятають "Abibas" 😂
08.08.2025 16:21 Відповісти
У мене був якось Adlads 😂
08.08.2025 16:31 Відповісти
Можливо, європа почне, накінець, працювати, а не плакати? Дивись, і ціни знизяться. І китайське стане непотрібним.
08.08.2025 16:50 Відповісти
Sophia-Maria Duglass #550966 Уся ЕС завалена їх підробками під бренди.

Цікаво, як вони туди, до ЄС потрапляють?
08.08.2025 17:49 Відповісти
Наприклад через АМАЗОН .
08.08.2025 18:26 Відповісти
Китай живе в своїй реальності - нафта з рашки - замішана на крові - норм - аби подешевше
08.08.2025 16:13 Відповісти
Недобита японцями сволота.
08.08.2025 16:15 Відповісти
Окупація України і геноцид також законні? Косоокі мавпи!
08.08.2025 16:17 Відповісти
Мита Трампа також.
Китай хоче нафту, а США хоче мита.

Все законно. 😁
08.08.2025 16:19 Відповісти
подзвонив куйло дзінь піню і послали хором ,накуй "трамбона миротворця"
08.08.2025 16:19 Відповісти
Никто не может сказать за сколько Китай покупает газ у раши. Были требования по внутренним ценам раши. Тоже самое с нефть. Главное додавить Индию. Там 50 млрд. Профицита, и Индусы офигеют от математики. Критического импорта из Индии нету, в отличии от Китая.
Идёт война США с Брикс. Украина только инструмент этой войны.
08.08.2025 16:43 Відповісти
Нажаль, увесь світ захотів вирішити свої проблеми за рахунок України.
08.08.2025 16:54 Відповісти
Чет вспомнился анекдот про ведмедя и кролика.Трамп в этом случае ассоциируется с кроликом.
08.08.2025 16:52 Відповісти
Китай Америка не нагне, скоріше Китай нагне Америку, перестануть постасати рідкоземи й іншу стратегічну сировину. То що гамерикани нагнули Україну на ресурси то фігня, від того нагину Україна може в любий момнет відмовитись, так як договір був підписний під тиском - Венська конвенція: стання 52 і дальше по списку: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text
08.08.2025 16:54 Відповісти
Не все так просто перші компанії що вже перенесли виробництво чіпів в штати, подають звіти що собівартість продукції підвищилась тільки на 10%, усе зараз роботизовано.
Штати також мають сировину для напівпровідників, за попереднього президентства Трампа вони навіть налагодили видобуток, але з приходом Байдена який зняв мита для Китаю, виробництво стало не вигідно і знову повернулось до китайців.

Друге що важливо майже все ******* обладнання для виробництва складних чіпів то технологія голандців та американців компанія ASML
08.08.2025 17:25 Відповісти
Тепер більшість виробництв роботизована крім пошиву одягу і то там теж купа роботів. Ну і польові роботи не всі можна роботизувати хоч роботи вже вміють помідори збирати. Ще трохи і всьо буде роботизовано бо від механічних роботів перейдуть до біологічних. Можна сказати що ми теж являємось біологічними роботами. Декількома функціями керуємо, але 99,9% автоматизовано. Програма записана в генах. Через декілька років будуть маніфестації з вимогвми стосовно прав робоів, якщо нас не зітруть з планети раніше..
08.08.2025 18:09 Відповісти
Ти трошки не розумієш, як це працює. Якшо мавпі дати кнопку - вона включить. А зробиьт ту кнопку працюючою - для цього треба мозок. А тут біда
08.08.2025 18:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=l2WefVHv4h8 Війна росії проти України: китайський інтерес
08.08.2025 16:59 Відповісти
Законним. Хто ж спорить? Купуйте. Але санкції США теж їхня справа. Хочуть і вводять. А Китай хай зважує, що вигідніше.
08.08.2025 17:02 Відповісти
писюном по губам терпиле трампу
08.08.2025 17:30 Відповісти
Що , спокою не дають американські підводні човни ?
петр #608515

Реєстрація: 21.05.2025
08.08.2025 18:29 Відповісти
А торговать со страной, которая нарушила Устав ООН, Будапештские соглашения и Договор с Украиной о взаимном признании и нерушимости границ - это законно?
Это еще и аморально.
Но у вас человеческой совести никогда не было ...
08.08.2025 17:40 Відповісти
Старого рижого імпотента вже ніхто ні в шо не ставить 🤣🤣 позорисько: зробив амеріку грейт. Ага. Першою по позориську
08.08.2025 18:27 Відповісти
 
 