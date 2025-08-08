Китай відповів на погрозу Трампа щодо мит: Імпорт російської нафти є законним

Китай заявив, що його імпорт російської нафти є "законним та виправданим", відкидаючи погрози США ввести нові мита після того, як Вашингтон наклав додаткові збори на Індію за закупівлю енергоносіїв у Москви.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Китай відкинув погрози Штатів, заявивши, що така торгівля з РФ є законною і відповідає національним інтересам країни.

"Китай має право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію. Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - йдеться у заяві МЗС Китаю.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти, сказавши, що "це може статися".

Водночас його радник Пітер Наварро знизив очікування щодо ймовірності таких кроків, зазначивши, що підвищені мита "можуть зашкодити США".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News у четвер підтвердив, що мита проти Китаю через закупівлі нафти в Росії "можуть бути на порядку денному в якийсь момент".

За даними китайської митниці, у липні імпорт з Росії зріс до $10,06 млрд — найвищого рівня з березня.

Водночас у річному вимірі з початку 2025 року постачання з Росії скоротилися на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.