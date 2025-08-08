Китай відповів на погрозу Трампа щодо мит: Імпорт російської нафти є законним
Китай заявив, що його імпорт російської нафти є "законним та виправданим", відкидаючи погрози США ввести нові мита після того, як Вашингтон наклав додаткові збори на Індію за закупівлю енергоносіїв у Москви.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Китай відкинув погрози Штатів, заявивши, що така торгівля з РФ є законною і відповідає національним інтересам країни.
"Китай має право на нормальне економічне, торговельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію. Ми продовжимо вживати розумних заходів з енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - йдеться у заяві МЗС Китаю.
Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що може покарати Китай додатковими митами за закупівлю російської нафти, сказавши, що "це може статися".
Водночас його радник Пітер Наварро знизив очікування щодо ймовірності таких кроків, зазначивши, що підвищені мита "можуть зашкодити США".
Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News у четвер підтвердив, що мита проти Китаю через закупівлі нафти в Росії "можуть бути на порядку денному в якийсь момент".
За даними китайської митниці, у липні імпорт з Росії зріс до $10,06 млрд — найвищого рівня з березня.
Водночас у річному вимірі з початку 2025 року постачання з Росії скоротилися на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але по перше, є і інші організації.
А по друге, санкції, можуть бути накладені, самими країнами, у індивідуальному порядку. Це їх суверенне право. І якщо така країна, каже комусь, що ось ми на того наклали санкції і якщо ти будеш з ними торгувати, допомагаючи їх обходити, то на санцкії нарвешся і ти сам. От і обирай: хочеш торгувати з цією країною, то виконуй вимогу, якщо порушити санцкії тобі важніше, то торгівлі тобі не бачити
Якщо не подобається, хай в ООН, виразить велику стурбованість
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
Их в свое время за ТОЧНЫЕ КОПИИ брендов нагнут по полной
Они заплатили миллионы
И теперь они делают - немного не тот тон ткани
Чуть другой рисунок на ткани
Чуть другие пуговицы или чуть другой размер сумок
И иски теперь не подашь
Цікаво, як вони туди, до ЄС потрапляють?
Китай хоче нафту, а США хоче мита.
Все законно. 😁
Идёт война США с Брикс. Украина только инструмент этой войны.
Штати також мають сировину для напівпровідників, за попереднього президентства Трампа вони навіть налагодили видобуток, але з приходом Байдена який зняв мита для Китаю, виробництво стало не вигідно і знову повернулось до китайців.
Друге що важливо майже все ******* обладнання для виробництва складних чіпів то технологія голандців та американців компанія ASML
петр #608515
Реєстрація: 21.05.2025
Это еще и аморально.
Но у вас человеческой совести никогда не было ...