РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10398 посетителей онлайн
Новости Таможенная война США и Китая Сотрудничество Китая и РФ
2 259 25

Китай ответил на угрозу пошлин Трампа: Импорт российской нефти является законным

Китай назвал законным импорт нефти из РФ на фоне угроз Трампа

Китай заявил, что его импорт российской нефти является "законным и оправданным", отвергая угрозы США ввести новые пошлины после того, как Вашингтон наложил дополнительные сборы на Индию за закупку энергоносителей у Москвы.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Китай отверг угрозы Штатов, заявив, что такая торговля с РФ является законной и отвечает национальным интересам страны.

"Китай имеет право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию. Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - говорится в заявлении МИД Китая.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Си Цзиньпин провел разговор с Путиным: Говорили об Украине и США

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти, сказав, что "это может произойти".

В то же время его советник Питер Наварро снизил ожидания относительно вероятности таких шагов, отметив, что повышенные пошлины "могут навредить США".

Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News в четверг подтвердил, что пошлины против Китая из-за закупок нефти у России "могут быть на повестке дня в какой-то момент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о встрече с Си Цзиньпином: Только если заключим торговое соглашение

По данным китайской таможни, в июле импорт из России вырос до $10,06 млрд - самого высокого уровня с марта.

В то же время в годовом измерении с начала 2025 года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Автор: 

Китай (3118) нефть (1963) пошлина (514) Трамп Дональд (6168)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Вони ще і відтявкуються ? Уся ЕС завалена їх підробками під бренди. Бачила як якась китаянка з авоською детально фоткала брендови куртки нових колекцій . Це одразу йшло у Китай.
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:12 Ответить
+9
Недобита японцями сволота.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:15 Ответить
+6
орки та вузькоглазі! нагибають Штати!!,) Ганьба тобі Америка!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 16:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
орки та вузькоглазі! нагибають Штати!!,) Ганьба тобі Америка!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 16:11 Ответить
Ганьба лузерам, які без Америки ніяк.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:21 Ответить
Ніхто нікого не нагинає. Законність поняття відносне і стосується лише суверена, та його території. А все що стосується зовнішніх відносин, може лише відповідати(чи ні) міжнародним нормам чи правовим актам того ж ООН (який визнали всі держави що туди входять і згодились виконувати його рішення). Вся "законнісь" на яку спирається Китай, лише у тому, що на РФ не було накладено санкцій ООН (з тієї причини що сам порушник має блокуючий голос).
Але по перше, є і інші організації.
А по друге, санкції, можуть бути накладені, самими країнами, у індивідуальному порядку. Це їх суверенне право. І якщо така країна, каже комусь, що ось ми на того наклали санкції і якщо ти будеш з ними торгувати, допомагаючи їх обходити, то на санцкії нарвешся і ти сам. От і обирай: хочеш торгувати з цією країною, то виконуй вимогу, якщо порушити санцкії тобі важніше, то торгівлі тобі не бачити
показать весь комментарий
08.08.2025 17:18 Ответить
І це теж доречи законно! Все, як любить Китай!
Якщо не подобається, хай в ООН, виразить велику стурбованість
показать весь комментарий
08.08.2025 17:23 Ответить
Вони ще і відтявкуються ? Уся ЕС завалена їх підробками під бренди. Бачила як якась китаянка з авоською детально фоткала брендови куртки нових колекцій . Це одразу йшло у Китай.
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
показать весь комментарий
08.08.2025 16:12 Ответить
Они очень хитро делают
Их в свое время за ТОЧНЫЕ КОПИИ брендов нагнут по полной
Они заплатили миллионы
И теперь они делают - немного не тот тон ткани
Чуть другой рисунок на ткани
Чуть другие пуговицы или чуть другой размер сумок
И иски теперь не подашь
показать весь комментарий
08.08.2025 16:15 Ответить
Всі мабуть пам'ятають "Abibas" 😂
показать весь комментарий
08.08.2025 16:21 Ответить
У мене був якось Adlads 😂
показать весь комментарий
08.08.2025 16:31 Ответить
Можливо, європа почне, накінець, працювати, а не плакати? Дивись, і ціни знизяться. І китайське стане непотрібним.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:50 Ответить
Китай живе в своїй реальності - нафта з рашки - замішана на крові - норм - аби подешевше
показать весь комментарий
08.08.2025 16:13 Ответить
Недобита японцями сволота.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:15 Ответить
Окупація України і геноцид також законні? Косоокі мавпи!
показать весь комментарий
08.08.2025 16:17 Ответить
Мита Трампа також.
Китай хоче нафту, а США хоче мита.

Все законно. 😁
показать весь комментарий
08.08.2025 16:19 Ответить
подзвонив куйло дзінь піню і послали хором ,накуй "трамбона миротворця"
показать весь комментарий
08.08.2025 16:19 Ответить
Никто не может сказать за сколько Китай покупает газ у раши. Были требования по внутренним ценам раши. Тоже самое с нефть. Главное додавить Индию. Там 50 млрд. Профицита, и Индусы офигеют от математики. Критического импорта из Индии нету, в отличии от Китая.
Идёт война США с Брикс. Украина только инструмент этой войны.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:43 Ответить
Нажаль, увесь світ захотів вирішити свої проблеми за рахунок України.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:54 Ответить
Чет вспомнился анекдот про ведмедя и кролика.Трамп в этом случае ассоциируется с кроликом.
показать весь комментарий
08.08.2025 16:52 Ответить
Китай Америка не нагне, скоріше Китай нагне Америку, перестануть постасати рідкоземи й іншу стратегічну сировину. То що гамерикани нагнули Україну на ресурси то фігня, від того нагину Україна може в любий момнет відмовитись, так як договір був підписний під тиском - Венська конвенція: стання 52 і дальше по списку: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text
показать весь комментарий
08.08.2025 16:54 Ответить
Не все так просто перші компанії що вже перенесли виробництво чіпів в штати, подають звіти що собівартість продукції підвищилась тільки на 10%, усе зараз роботизовано.
Штати також мають сировину для напівпровідників, за попереднього президентства Трампа вони навіть налагодили видобуток, але з приходом Байдена який зняв мита для Китаю, виробництво стало не вигідно і знову повернулось до китайців.

Друге що важливо майже все ******* обладнання для виробництва складних чіпів то технологія голандців та американців компанія ASML
показать весь комментарий
08.08.2025 17:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=l2WefVHv4h8 Війна росії проти України: китайський інтерес
показать весь комментарий
08.08.2025 16:59 Ответить
Законним. Хто ж спорить? Купуйте. Але санкції США теж їхня справа. Хочуть і вводять. А Китай хай зважує, що вигідніше.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:02 Ответить
писюном по губам терпиле трампу
показать весь комментарий
08.08.2025 17:30 Ответить
 
 