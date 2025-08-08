Китай ответил на угрозу пошлин Трампа: Импорт российской нефти является законным

Китай заявил, что его импорт российской нефти является "законным и оправданным", отвергая угрозы США ввести новые пошлины после того, как Вашингтон наложил дополнительные сборы на Индию за закупку энергоносителей у Москвы.

Так, Китай отверг угрозы Штатов, заявив, что такая торговля с РФ является законной и отвечает национальным интересам страны.

"Китай имеет право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию. Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - говорится в заявлении МИД Китая.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти, сказав, что "это может произойти".

В то же время его советник Питер Наварро снизил ожидания относительно вероятности таких шагов, отметив, что повышенные пошлины "могут навредить США".

Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News в четверг подтвердил, что пошлины против Китая из-за закупок нефти у России "могут быть на повестке дня в какой-то момент".

По данным китайской таможни, в июле импорт из России вырос до $10,06 млрд - самого высокого уровня с марта.

В то же время в годовом измерении с начала 2025 года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.