Китай ответил на угрозу пошлин Трампа: Импорт российской нефти является законным
Китай заявил, что его импорт российской нефти является "законным и оправданным", отвергая угрозы США ввести новые пошлины после того, как Вашингтон наложил дополнительные сборы на Индию за закупку энергоносителей у Москвы.
Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Китай отверг угрозы Штатов, заявив, что такая торговля с РФ является законной и отвечает национальным интересам страны.
"Китай имеет право на нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию. Мы продолжим принимать разумные меры по энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - говорится в заявлении МИД Китая.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может наказать Китай дополнительными пошлинами за закупку российской нефти, сказав, что "это может произойти".
В то же время его советник Питер Наварро снизил ожидания относительно вероятности таких шагов, отметив, что повышенные пошлины "могут навредить США".
Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News в четверг подтвердил, что пошлины против Китая из-за закупок нефти у России "могут быть на повестке дня в какой-то момент".
По данным китайской таможни, в июле импорт из России вырос до $10,06 млрд - самого высокого уровня с марта.
В то же время в годовом измерении с начала 2025 года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Але по перше, є і інші організації.
А по друге, санкції, можуть бути накладені, самими країнами, у індивідуальному порядку. Це їх суверенне право. І якщо така країна, каже комусь, що ось ми на того наклали санкції і якщо ти будеш з ними торгувати, допомагаючи їх обходити, то на санцкії нарвешся і ти сам. От і обирай: хочеш торгувати з цією країною, то виконуй вимогу, якщо порушити санцкії тобі важніше, то торгівлі тобі не бачити
Якщо не подобається, хай в ООН, виразить велику стурбованість
Хтось Китаю вже дасть по рукам за крадіжки інтелектуальної власності ?
Их в свое время за ТОЧНЫЕ КОПИИ брендов нагнут по полной
Они заплатили миллионы
И теперь они делают - немного не тот тон ткани
Чуть другой рисунок на ткани
Чуть другие пуговицы или чуть другой размер сумок
И иски теперь не подашь
Китай хоче нафту, а США хоче мита.
Все законно. 😁
Идёт война США с Брикс. Украина только инструмент этой войны.
Штати також мають сировину для напівпровідників, за попереднього президентства Трампа вони навіть налагодили видобуток, але з приходом Байдена який зняв мита для Китаю, виробництво стало не вигідно і знову повернулось до китайців.
Друге що важливо майже все ******* обладнання для виробництва складних чіпів то технологія голандців та американців компанія ASML