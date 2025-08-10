Россия готовится к шоковой цене на нефть - $40 за баррель, - СВР
Мировые цены на нефть в конце 2025 - начале 2026 года могут упасть до 40-50 долларов за баррель.
Об этом говорится в отчете российского фонда "Росконгресс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.
Как отмечается, сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но рынок переживает "новую ценовую войну".
"Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, которые стремительно наращивают бурение, несмотря на цену.
Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из Бразилии, Гайаны и Норвегии. Геополитические риски, которые ранее "подтягивали" котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее, чем спрос", - отмечают в СВР.
"Загальний обсяг транзиту нафти через Україну у 2024 році склав 11,5 млн тонн..."
Питання - чому цього не робиться ?
єрмачина, ти вже заїбав!
біжи не обертаючись!
у тебе часу, до жовтня!
Як можна приготуватися до банкротства?
Заповіт написати шолі і вийти з ним у вікно?
Но, кровожадные украинцы которые напали на великую россию, не хотят прекращать войну и он вынужден послать войска на помощь дорогому русскому другу Болодье Путье, чтобы защитить американские редкоземельные металлы в Украине.