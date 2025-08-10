РУС
Россия готовится к шоковой цене на нефть - $40 за баррель, - СВР

нафта

Мировые цены на нефть в конце 2025 - начале 2026 года могут упасть до 40-50 долларов за баррель.

Об этом говорится в отчете российского фонда "Росконгресс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но рынок переживает "новую ценовую войну".

"Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, которые стремительно наращивают бурение, несмотря на цену.

Также читайте: Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из Бразилии, Гайаны и Норвегии. Геополитические риски, которые ранее "подтягивали" котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее, чем спрос", - отмечают в СВР.

Читайте также: Китай ответил на угрозу пошлин Трампа: Импорт российской нефти является законным

Автор: 

нефть (1964) россия (96846) СВР (166) цены (2296)


10.08.2025 15:10 Ответить
10.08.2025 15:26 Ответить
10.08.2025 15:16 Ответить
Хай від шоку і подохнуть! 🤬
10.08.2025 15:10 Ответить
10.08.2025 15:10 Ответить
Впевнений що шокова і дуже стабільна ціна на нафту у 40 доларів знищить російську економіку за рік, максимум за 5, може за 10 чи 15 років.
10.08.2025 15:16 Ответить
10.08.2025 15:16 Ответить
40 було при обамі і то трималась пару місяців. Нереально протримати низьку ціну на нафти хоч трішки довго.
10.08.2025 15:22 Ответить
10.08.2025 15:22 Ответить
При Обамі не було такої кількості енергопідприємств на природновідновлюваній енергії, не було і такої кількості електричних транспортних засобів. Так що з тих часів сподивання нафти скоротилося в рази!
10.08.2025 15:27 Ответить
10.08.2025 15:27 Ответить
Совок здох - здохне й Засрашка.... якщо Трамп її (засрашку) не врятує.
10.08.2025 15:24 Ответить
10.08.2025 15:24 Ответить
так повилазили експерти і аналітики з дивану ....завтра буде щось ...а шошо будет севодня
10.08.2025 15:33 Ответить
10.08.2025 15:33 Ответить
Кацапи бояться ціни на нафту нижче 50$, а мали боятись 30000ракет і далекобійних дронів обіцяних Зеленським. Зеля лох - проїбав все що від нього залежало.
10.08.2025 15:16 Ответить
10.08.2025 15:16 Ответить
Не проїпав,а здав!!!Не може зрадник проїпати
10.08.2025 15:22 Ответить
10.08.2025 15:22 Ответить
В 2024 р мали дохід від нафти 150 лярдів і 150 лярдів від інших продажів - мін. добрива ліс зерно риба твели вуголь зброя
10.08.2025 15:16 Ответить
10.08.2025 15:16 Ответить
Щоб це був фатальний шок для московитів- ціна має бути на гафту 35 $ за барель .І триматись як найменше протягом року.....
10.08.2025 15:18 Ответить
10.08.2025 15:18 Ответить
Краще 20 доларів за барель. І так 3 роки мінімум.
10.08.2025 15:23 Ответить
10.08.2025 15:23 Ответить
мама казала буде по 10 $ за бочку
10.08.2025 15:20 Ответить
10.08.2025 15:20 Ответить
👍🤞
10.08.2025 15:25 Ответить
10.08.2025 15:25 Ответить
10.08.2025 16:15 Ответить
10.08.2025 16:15 Ответить
це ще одна казочка з розряду як у кацапів скінчаться ракети
10.08.2025 15:26 Ответить
10.08.2025 15:26 Ответить
Все, коли небуть скінчаєтьця! Дуже бажаю, що б скінчилася вся рагка, назавжди!
10.08.2025 15:30 Ответить
10.08.2025 15:30 Ответить
Ну , дещо зробити цілком в наших силах -
"Загальний обсяг транзиту нафти через Україну у 2024 році склав 11,5 млн тонн..."
Питання - чому цього не робиться ?
10.08.2025 15:36 Ответить
10.08.2025 15:36 Ответить
"партнери" забороняють
10.08.2025 15:38 Ответить
10.08.2025 15:38 Ответить
Угорщіна забороняє ? Нафта , в основному , туди йде ...
10.08.2025 15:45 Ответить
10.08.2025 15:45 Ответить
Південна гілка пролягає через Україну і йде далі на південь - до Словаччини, Угорщини та Чехії. Ці країни продовжують отримувати російську нафту, оскільки поставки по цій галузі поки що дозволені - особливо для «внутрішньопаливного ринку», і часто оформлені як поставки з країни-транзитера
10.08.2025 15:51 Ответить
10.08.2025 15:51 Ответить
і знову, оця *****, сзр!
єрмачина, ти вже заїбав!
біжи не обертаючись!
у тебе часу, до жовтня!
10.08.2025 15:29 Ответить
10.08.2025 15:29 Ответить
Не розумію, а чого не можна по 5 $ за бочку ціну встановити. Для покупців це добре, куплять більша халявної нафти. І рашку нагнуть. Це профіт для всіх
10.08.2025 15:33 Ответить
10.08.2025 15:33 Ответить
Надія повинна бути - без надії хана - колись була реклама - чай бодрить твою мать!
10.08.2025 15:36 Ответить
10.08.2025 15:36 Ответить
Цікаво як це кацапи мають готуватися?
Як можна приготуватися до банкротства?
Заповіт написати шолі і вийти з ним у вікно?
10.08.2025 15:40 Ответить
10.08.2025 15:40 Ответить
Закончится тем,что Трампон скажет, что он заключил великолепную сделку с этими чудесными русскими парнями.
Но, кровожадные украинцы которые напали на великую россию, не хотят прекращать войну и он вынужден послать войска на помощь дорогому русскому другу Болодье Путье, чтобы защитить американские редкоземельные металлы в Украине.
10.08.2025 15:48 Ответить
10.08.2025 15:48 Ответить
Треба меньше!!! То ще зависока ціна. Треба ж щось робити.. а
10.08.2025 15:51 Ответить
10.08.2025 15:51 Ответить
 
 