Мировые цены на нефть в конце 2025 - начале 2026 года могут упасть до 40-50 долларов за баррель.

Об этом говорится в отчете российского фонда "Росконгресс", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но рынок переживает "новую ценовую войну".

"Нефтяное соглашение ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, которые стремительно наращивают бурение, несмотря на цену.

Дополнительное давление на рынок оказывает замедление экономики Китая, а также рост экспорта нефти из Бразилии, Гайаны и Норвегии. Геополитические риски, которые ранее "подтягивали" котировки на несколько долларов, теперь почти не влияют на цены. Как следствие, предложение нефти в мире растет быстрее, чем спрос", - отмечают в СВР.

