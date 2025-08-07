Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии отказываются от закупок российской нефти, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, введя жесткие пошлины в размере 25%.

Такие компании, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, планируют отказаться от закупок сырой нефти в будущем цикле закупок, пока не будет четких правительственных рекомендаций.

"Это повлияет на закупку российских грузов Urals для загрузки в октябре", - говорится в материале.

Сейчас в Индии официально не объявили никаких указаний НПЗ прекратить покупать нефть РФ.

Бывший директор нефтеперерабатывающих заводов Bharat Petroleum сказал, что "в течение определенного периода будут некоторые перебои в работе, но спрос и предложение сырой нефти сбалансируются", и ближневосточная нефть станет основной заменой, если с российскими поставками будет сложнее.

Ранее агентство Reuters писало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ожидают указания правительства относительно того, продолжать ли покупать российскую нефть после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

