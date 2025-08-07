РУС
Индийские НПЗ приостановили закупки российской нефти из-за пошлин Трампа, - Bloomberg

НПЗ Индии прекратили покупать нефть РФ после пошлин Трампа

Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии отказываются от закупок российской нефти, поскольку Вашингтон усиливает давление на Нью-Дели, введя жесткие пошлины в размере 25%.

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Такие компании, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum, планируют отказаться от закупок сырой нефти в будущем цикле закупок, пока не будет четких правительственных рекомендаций.

"Это повлияет на закупку российских грузов Urals для загрузки в октябре", - говорится в материале.

Сейчас в Индии официально не объявили никаких указаний НПЗ прекратить покупать нефть РФ.

Бывший директор нефтеперерабатывающих заводов Bharat Petroleum сказал, что "в течение определенного периода будут некоторые перебои в работе, но спрос и предложение сырой нефти сбалансируются", и ближневосточная нефть станет основной заменой, если с российскими поставками будет сложнее.

Ранее агентство Reuters писало, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ожидают указания правительства относительно того, продолжать ли покупать российскую нефть после решения США ввести дополнительные пошлины в 25% на индийские товары.

Пошлины США против Индии за покупку нефти РФ

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп анонсировал, что с 1 августа 2025 года вводит 25% пошлины на импортные товары из Индии, поскольку страна является одним из крупнейших импортеров российской нефти.

Советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявлял, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы.

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25% пошлины на импорт из Индии в ответ на продолжение ею закупок российской нефти.

Впоследствии в МИД Индии прокомментировали решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины, назвав такие действия "несправедливыми и неразумными".

6 августа Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии. Такую ставку пошлин будут применять к товарам, которые попадут на американский рынок, начиная с 12:01 утра через 21 день после даты обнародования указа.

+4
Хінді русскіх нах.й нах.й! (Фраза "Хинди руси пхай пхай" (хинди हिंदी रूसी भाई भाई) переводится как "Индийцы и русские - братья")
07.08.2025 19:29 Ответить
+1
І про що індійці домовляться з Китаєм ??? Головне, що кацапську нафту припинять купувати. Протиріччя між Індією і Китаєм є територіальними, а значить, без вирішення.
07.08.2025 19:48 Ответить
+1
Чушь. Китаю хватает нефти.
07.08.2025 19:49 Ответить
Хінді русскіх нах.й нах.й! (Фраза "Хинди руси пхай пхай" (хинди हिंदी रूसी भाई भाई) переводится как "Индийцы и русские - братья")
07.08.2025 19:29 Ответить
Схоже, у світі таки з"являється регулювальник і впорядкувальник міжнародних процесів.
07.08.2025 19:31 Ответить
Ага. Так нарегулював, що індуси їдуть на перемовини до свого ворога - Китаю! Риторичне питання: і проти кого вони збираються домовитись дружити?
07.08.2025 19:43 Ответить
І про що індійці домовляться з Китаєм ??? Головне, що кацапську нафту припинять купувати. Протиріччя між Індією і Китаєм є територіальними, а значить, без вирішення.
07.08.2025 19:48 Ответить
А про що можна домовлятися з міжнародно визнаним злочинцем з Кремля? Однак же про щось домовляються! Про що можуть домовлятися представники "Заходу" з країною, яка їх вважає ворогом і всесвітнім злом? Але ж перемовини йдуть, посланці їздять, телефони дзвонять...

А тут можуть просто домовитись про паузу в територіальних претензіях і почати "дружити проти" в економічному плані...
Це просто один з можливих варіантів розвитку подій, моє ІМХО...
07.08.2025 20:01 Ответить
а будуть ще більші коли комуняки побудують каскад ГЕС на Брахмапутрі, яка напуває половину населення Індії.. комуняки коли захочуть, тоді і перекриють індусам воду, тіпа ремонт якийсь там роблять на греблях. а без води довго не посидиш. доведеться до комуняк у прямому сенсі іти на поклони.
07.08.2025 20:10 Ответить
Цікови що вони надружать з Китаю, якщо весь розвиток індусів останніх років, повязаний тільки з перенесенням з Китаю американського виробництва. Та те що їм віддали великі ІТ гіганти багато замовлень.
07.08.2025 19:50 Ответить
Враховуючи те, що трампон хоче перенести все американське виробництво до США, то це ні про що. А ІТ у індусів і так було на висоті і Індія отримує за це непагані гроші. Ще фармацевтика у них теж непагана була. Звісно, індійський автопром китайців не зацікавить, а от сумісні розробки на основі технологій, що їм передавала московія (кожному окремо) - можуть.
У них обох (Китая та Індії) є спільний знаменник - московія. І тут вони зможуть найти спільну мову, якщо буде бажання
Але це я так собі думаю, а як воно буде насправді - подивимось...
07.08.2025 20:08 Ответить
Останній раз коли вони знайшли спільну мову і знаменником совком то одні доменні печі в дворах робили інші корова хвости крутили.

ІТ у індусів на висоті суто на замовленнях аериканських або європейських компаніях, свій ринок у них слабкий, китайцям їх ІТ нах... не треба
07.08.2025 20:55 Ответить
Здорово, но Китай купит излишки с дополнительным дисконтом скажет спасибо и попросит исчо. Но и дисконт этот тоже важен.
07.08.2025 19:32 Ответить
Чушь. Китаю хватает нефти.
07.08.2025 19:49 Ответить
трамп пам пам!
07.08.2025 19:38 Ответить
Потужно!
07.08.2025 19:47 Ответить
Шо там Китай? 🍿
07.08.2025 20:41 Ответить
Брехня.
По-перше прем'єр індії послав трампа.Сказав,що без рашен-нафтен буде погано індійським фермерам і рибалкам,і нафту як купували,так і купуватимуть.

По-друге,санкції введуть в дію через 21 день,і то,якщо«хороший хлопець володья»не піде на угоду.
Коротше,агресору карт-бланш ще на 21 день.
07.08.2025 21:00 Ответить
От і добре... А то старий пердун модя починає вийожуватись...
07.08.2025 21:09 Ответить
 
 