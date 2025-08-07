Індійські НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через мита Трампа, - Bloomberg

Державні нафтопереробні заводи Індії відмовляються від закупівель російської нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, запровадивши жорсткі мита у розмірі 25%.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Такі компанії, як Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, планують відмовитися від закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій.

"Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні", - йдеться в матеріалі.

Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.

Колишній директор нафтопереробних заводів Bharat Petroleum сказав, що "протягом певного періоду будуть деякі перебої в роботі, але попит і пропозиція сирої нафти збалансуються", і близькосхідна нафта стане основною заміною, якщо з російськими постачаннями буде складніше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін незабаром здійснить візит до Індії

Раніше агентство Reuters писало, що індійські нафтопереробні заводи очікують на вказівки уряду щодо того, чи продовжувати купувати російську нафту після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Читайте також: Ціни на нафту зросли після падіння: Ринок оцінює вплив нових мит Трампа проти покупців російської нафти