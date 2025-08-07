Індійські НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через мита Трампа, - Bloomberg
Державні нафтопереробні заводи Індії відмовляються від закупівель російської нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, запровадивши жорсткі мита у розмірі 25%.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
Такі компанії, як Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, планують відмовитися від закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій.
"Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні", - йдеться в матеріалі.
Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.
Колишній директор нафтопереробних заводів Bharat Petroleum сказав, що "протягом певного періоду будуть деякі перебої в роботі, але попит і пропозиція сирої нафти збалансуються", і близькосхідна нафта стане основною заміною, якщо з російськими постачаннями буде складніше.
Раніше агентство Reuters писало, що індійські нафтопереробні заводи очікують на вказівки уряду щодо того, чи продовжувати купувати російську нафту після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари.
Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ
Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.
Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.
Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".
6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.
А тут можуть просто домовитись про паузу в територіальних претензіях і почати "дружити проти" в економічному плані...
Це просто один з можливих варіантів розвитку подій, моє ІМХО...
У них обох (Китая та Індії) є спільний знаменник - московія. І тут вони зможуть найти спільну мову, якщо буде бажання
Але це я так собі думаю, а як воно буде насправді - подивимось...
ІТ у індусів на висоті суто на замовленнях аериканських або європейських компаніях, свій ринок у них слабкий, китайцям їх ІТ нах... не треба
По-перше прем'єр індії послав трампа.Сказав,що без рашен-нафтен буде погано індійським фермерам і рибалкам,і нафту як купували,так і купуватимуть.
По-друге,санкції введуть в дію через 21 день,і то,якщо«хороший хлопець володья»не піде на угоду.
Коротше,агресору карт-бланш ще на 21 день.