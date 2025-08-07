УКР
Індійські НПЗ призупинили закупівлю російської нафти через мита Трампа, - Bloomberg

НПЗ Індії припинили купувати нафту РФ після мит Трампа

Державні нафтопереробні заводи Індії відмовляються від закупівель російської нафти, оскільки Вашингтон посилює тиск на Нью-Делі, запровадивши жорсткі мита у розмірі 25%.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Такі компанії, як Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum, планують відмовитися від закупівель сирої нафти в майбутньому циклі закупівель, доки не буде чітких урядових рекомендацій.

"Це вплине на закупівлю російських вантажів Urals для завантаження в жовтні", - йдеться в матеріалі.

Наразі в Індії офіційно не оголосили жодних вказівок НПЗ припинити купувати нафту РФ.

Колишній директор нафтопереробних заводів Bharat Petroleum сказав, що "протягом певного періоду будуть деякі перебої в роботі, але попит і пропозиція сирої нафти збалансуються", і близькосхідна нафта стане основною заміною, якщо з російськими постачаннями буде складніше.

Раніше агентство Reuters писало, що індійські нафтопереробні заводи очікують на вказівки уряду щодо того, чи продовжувати купувати російську нафту після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари.

Мита США проти Індії за купівлю нафти РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що з 1 серпня 2025 року запроваджує 25% мита на імпортні товари з Індії, оскільки країна є однією з найбільших імпортерів російської нафти.

Радник президента США Дональда Трампа Стівен Міллер заявляв, що Індія фактично фінансує війну Росії проти України, оскільки купляє нафту у Москви.

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового 25% мита на імпорт з Індії у відповідь на продовження нею закупівель російської нафти.

Згодом у МЗС Індії прокоментувала рішення президента США Дональда Трампа запровадити додаткові 25-відсоткові мита, назвавши такі дії "несправедливими та нерозумними".

6 серпня Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт із Індії. Таку ставку мит застосовуватимуть до товарів, які потраплять на американський ринок, починаючи з 12:01 ранку через 21 день після дати оприлюднення указу.

Індія (726) нафта (5721) мито (1154) росія (67097)


Хінді русскіх нах.й нах.й! (Фраза "Хинди руси пхай пхай" (хинди हिंदी रूसी भाई भाई) переводится как "Индийцы и русские - братья")
І про що індійці домовляться з Китаєм ??? Головне, що кацапську нафту припинять купувати. Протиріччя між Індією і Китаєм є територіальними, а значить, без вирішення.
Чушь. Китаю хватает нефти.
Схоже, у світі таки з"являється регулювальник і впорядкувальник міжнародних процесів.
показати весь коментар
07.08.2025 19:31 Відповісти
Ага. Так нарегулював, що індуси їдуть на перемовини до свого ворога - Китаю! Риторичне питання: і проти кого вони збираються домовитись дружити?
показати весь коментар
07.08.2025 19:43 Відповісти
І про що індійці домовляться з Китаєм ??? Головне, що кацапську нафту припинять купувати. Протиріччя між Індією і Китаєм є територіальними, а значить, без вирішення.
показати весь коментар
07.08.2025 19:48 Відповісти
А про що можна домовлятися з міжнародно визнаним злочинцем з Кремля? Однак же про щось домовляються! Про що можуть домовлятися представники "Заходу" з країною, яка їх вважає ворогом і всесвітнім злом? Але ж перемовини йдуть, посланці їздять, телефони дзвонять...

А тут можуть просто домовитись про паузу в територіальних претензіях і почати "дружити проти" в економічному плані...
Це просто один з можливих варіантів розвитку подій, моє ІМХО...
показати весь коментар
07.08.2025 20:01 Відповісти
а будуть ще більші коли комуняки побудують каскад ГЕС на Брахмапутрі, яка напуває половину населення Індії.. комуняки коли захочуть, тоді і перекриють індусам воду, тіпа ремонт якийсь там роблять на греблях. а без води довго не посидиш. доведеться до комуняк у прямому сенсі іти на поклони.
показати весь коментар
07.08.2025 20:10 Відповісти
Цікови що вони надружать з Китаю, якщо весь розвиток індусів останніх років, повязаний тільки з перенесенням з Китаю американського виробництва. Та те що їм віддали великі ІТ гіганти багато замовлень.
показати весь коментар
07.08.2025 19:50 Відповісти
Враховуючи те, що трампон хоче перенести все американське виробництво до США, то це ні про що. А ІТ у індусів і так було на висоті і Індія отримує за це непагані гроші. Ще фармацевтика у них теж непагана була. Звісно, індійський автопром китайців не зацікавить, а от сумісні розробки на основі технологій, що їм передавала московія (кожному окремо) - можуть.
У них обох (Китая та Індії) є спільний знаменник - московія. І тут вони зможуть найти спільну мову, якщо буде бажання
Але це я так собі думаю, а як воно буде насправді - подивимось...
показати весь коментар
07.08.2025 20:08 Відповісти
Останній раз коли вони знайшли спільну мову і знаменником совком то одні доменні печі в дворах робили інші корова хвости крутили.

ІТ у індусів на висоті суто на замовленнях аериканських або європейських компаніях, свій ринок у них слабкий, китайцям їх ІТ нах... не треба
показати весь коментар
07.08.2025 20:55 Відповісти
Здорово, но Китай купит излишки с дополнительным дисконтом скажет спасибо и попросит исчо. Но и дисконт этот тоже важен.
показати весь коментар
07.08.2025 19:32 Відповісти
Чушь. Китаю хватает нефти.
показати весь коментар
07.08.2025 19:49 Відповісти
трамп пам пам!
показати весь коментар
07.08.2025 19:38 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
07.08.2025 19:47 Відповісти
Шо там Китай? 🍿
показати весь коментар
07.08.2025 20:41 Відповісти
Брехня.
По-перше прем'єр індії послав трампа.Сказав,що без рашен-нафтен буде погано індійським фермерам і рибалкам,і нафту як купували,так і купуватимуть.

По-друге,санкції введуть в дію через 21 день,і то,якщо«хороший хлопець володья»не піде на угоду.
Коротше,агресору карт-бланш ще на 21 день.
показати весь коментар
07.08.2025 21:00 Відповісти
 
 