Свириденко та Орпо провели розмову: Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно
Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову із фінським колегою Петтері Орпо. Сторони обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС.
Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластеру 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - йдеться в повідомленні.
Свириденко висловила впевненість, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.
"Розраховуємо на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення", - зазначила прем'єрка.
