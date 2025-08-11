УКР
Свириденко та Орпо провели розмову: Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно

Свириденко та Орпо обговорили членство України в ЄС

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову із фінським колегою Петтері Орпо. Сторони обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластеру 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - йдеться в повідомленні.

Свириденко висловила впевненість, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.

"Розраховуємо на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення", - зазначила прем'єрка.

Україна виконала всі свої зобов'язання на шляху до ЄС, ми повністю готові до відкриття першого переговорного кластера, - Зеленський

Свириденко та Орпо обговорили членство України в ЄС

членство в ЄС (1352) Свириденко Юлія (433) Орпо Петтері (36)


10 років тому спільно рухалась ще і Грузія...час іде а морквину перед осликами не міняють але один ослик щось таки зрозумів
11.08.2025 16:37 Відповісти
Один ослік просто здох. Грузія лягла під россійські вонючі лапті. Нічого хорошого в Грузії більше не відбудется. Буде лише дегродація репреські, розстріляшки, окупація і руїна.
11.08.2025 16:43 Відповісти
Може грузини зрозуміли шо тамїм не раді?? коли там заднєприводні нам обіцяють членство??
11.08.2025 16:46 Відповісти
Вам обіцяють "члєнство" в гей-клубі ?
11.08.2025 17:07 Відповісти
Ні мені ваші содомітські пропизиції не пропонувати,,,дам в рило
11.08.2025 17:10 Відповісти
Курва підзеленена, ви своїми корупційними хотєлками лише віддаляєте Україну від ЄС.
11.08.2025 16:41 Відповісти
Мабуть тому ослику посулили щось смачніше
11.08.2025 16:41 Відповісти
Саме смачне що є на россії - домовину і цвинтар.
11.08.2025 16:45 Відповісти
Це зрозуміло, про рух до ЄС, а от як там рухаются 2 справи по підозрам за корупцію премьер міністерки?
11.08.2025 16:57 Відповісти
 
 