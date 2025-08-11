Свириденко та Орпо провели розмову: Переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають рухатися спільно

Прем'єрка Юлія Свириденко провела розмову із фінським колегою Петтері Орпо. Сторони обговорили хід переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Про це вона повідомила у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Підкреслила, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття Кластеру 1 ("Основи") і продовжує конструктивні консультації, щоб розблокувати цей етап. Ми вважаємо, що переговори про вступ України та Молдови мають рухатися спільно", - йдеться в повідомленні.

Свириденко висловила впевненість, що членство України в ЄС зміцнить довгострокову безпеку всієї Європи.

"Розраховуємо на подальшу підтримку Фінляндії та спільну роботу задля послідовного і справедливого підходу до процесу розширення", - зазначила прем'єрка.

