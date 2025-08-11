Свириденко и Орпо провели беседу: Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны продвигаться совместно

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с финским коллегой Петтери Орпо. Стороны обсудили ход переговорного процесса относительно членства Украины в ЕС.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркнула, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия Кластера 1 ("Основы") и продолжает конструктивные консультации, чтобы разблокировать этот этап. Мы считаем, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы должны двигаться совместно", - говорится в сообщении.

Свириденко выразила уверенность, что членство Украины в ЕС укрепит долгосрочную безопасность всей Европы.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку Финляндии и совместную работу для последовательного и справедливого подхода к процессу расширения", - отметила премьер.

