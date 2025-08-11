РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9622 посетителя онлайн
Новости Членство Украины в ЕС
313 10

Свириденко и Орпо провели беседу: Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС должны продвигаться совместно

Свириденко и Орпо обсудили членство Украины в ЕС

Премьер Юлия Свириденко провела разговор с финским коллегой Петтери Орпо. Стороны обсудили ход переговорного процесса относительно членства Украины в ЕС.

Об этом она сообщила в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Подчеркнула, что Украина выполнила все необходимые условия для открытия Кластера 1 ("Основы") и продолжает конструктивные консультации, чтобы разблокировать этот этап. Мы считаем, что переговоры о вступлении Украины и Молдовы должны двигаться совместно", - говорится в сообщении.

Свириденко выразила уверенность, что членство Украины в ЕС укрепит долгосрочную безопасность всей Европы.

"Рассчитываем на дальнейшую поддержку Финляндии и совместную работу для последовательного и справедливого подхода к процессу расширения", - отметила премьер.

Читайте: Украина выполнила все свои обязательства на пути в ЕС, мы полностью готовы к открытию первого переговорного кластера, - Зеленский

Свириденко и Орпо обсудили членство Украины в ЕС

членство в ЕС (1112) Свириденко Юлия (199) Орпо Петтери (31)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Курва підзеленена, ви своїми корупційними хотєлками лише віддаляєте Україну від ЄС.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:41 Ответить
+2
Це зрозуміло, про рух до ЄС, а от як там рухаются 2 справи по підозрам за корупцію премьер міністерки?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:57 Ответить
+1
10 років тому спільно рухалась ще і Грузія...час іде а морквину перед осликами не міняють але один ослик щось таки зрозумів
показать весь комментарий
11.08.2025 16:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10 років тому спільно рухалась ще і Грузія...час іде а морквину перед осликами не міняють але один ослик щось таки зрозумів
показать весь комментарий
11.08.2025 16:37 Ответить
Один ослік просто здох. Грузія лягла під россійські вонючі лапті. Нічого хорошого в Грузії більше не відбудется. Буде лише дегродація репреські, розстріляшки, окупація і руїна.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:43 Ответить
Може грузини зрозуміли шо тамїм не раді?? коли там заднєприводні нам обіцяють членство??
показать весь комментарий
11.08.2025 16:46 Ответить
Вам обіцяють "члєнство" в гей-клубі ?
показать весь комментарий
11.08.2025 17:07 Ответить
Курва підзеленена, ви своїми корупційними хотєлками лише віддаляєте Україну від ЄС.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:41 Ответить
Мабуть тому ослику посулили щось смачніше
показать весь комментарий
11.08.2025 16:41 Ответить
Саме смачне що є на россії - домовину і цвинтар.
показать весь комментарий
11.08.2025 16:45 Ответить
Це зрозуміло, про рух до ЄС, а от як там рухаются 2 справи по підозрам за корупцію премьер міністерки?
показать весь комментарий
11.08.2025 16:57 Ответить
Відстали Зельоні. Це при Пороху Грузія і Молдова прагнули сісти нам на хвіст. Тепер, зі свої Зе-Шоблом на чолі, Україні довго не бачити навіть запрошення, не те, щоб процедури вступу.
показать весь комментарий
11.08.2025 18:12 Ответить
 
 