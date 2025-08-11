Мерц про переговори європейських лідерів з Трампом: Йтиметься про тиск на РФ, територіальні претензії та гарантії безпеки

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, переговори європейських лідерів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

За словами політика, обговорення будуть зосереджені на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та гарантіях безпеки.

"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО",- розповів Мерц.

