Мерц про переговори європейських лідерів з Трампом: Йтиметься про тиск на РФ, територіальні претензії та гарантії безпеки
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтвердив, що скликав на середу, 13 серпня, переговори європейських лідерів щодо майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з диктатором РФ Володимиром Путіним.
Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
За словами політика, обговорення будуть зосереджені на варіантах тиску на Росію, можливих мирних переговорах, територіальних претензіях та гарантіях безпеки.
"Для цього ми обміняємось думками з президентом Трампом і віцепрезидентом Венсом, а також з главами держав і урядів Фінляндії, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, України, з президенткою Європейської комісії, президентом Ради ЄС і генеральним секретарем НАТО",- розповів Мерц.
Раніше повідомлялося, що федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запросив міжнародних партнерів на віртуальні переговори, які відбудуться у середу, 13 серпня 2025 року.
З такою допомогою бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше 5 років, а за цей час вже не буде ні Трампа в президентах, і європейський фланг НАТО стане сильнішим.
Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питанні війни і миру.
15 серпня, на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми - не об'єкт торгу, ми - самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною.
Пріоритет команди «Європейської Солідарності» залишається незмінним - перемога України і максимальна підтримка Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія - це ще один фронт, де треба вміти перемагати.
По-перше, ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно - розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: припинення вогню у повітрі та на морі, але із гарантованим найкоротшим, дуже стислим переходом до режиму повної тиші.
По-друге, припинення вогню не може обумовлюватися втратою територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не «угода про мир», а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені Конституцією і є міжнародно визнані.
По-третє, принцип «нічого про Україну без України», запроваджений нашою командою - непорушний. Це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України.
Так само «нічого про безпеку Європи без Європи». Україна - частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів.
По-четверте, щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами й фахівцями, які користуються довірою українського суспільства та наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, Адміністрацією США, бізнесом і громадськістю Америки звучав потужний і єдиний український голос.
По-п'яте, чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча би з лідерами фракцій, а не ухвалюватися в тиші кабінетів. Єдність народжується не в умовах переслідувань опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри та прозорості.
Українці мають право знати правду - про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, оборонне виробництво і міжнародну підтримку. Правду - а не заспокійливі пропагандистські відеороликиєдиного марафону.
Тому вкотре закликаю створити коаліцію національної єдності в парламенті. Замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі і кошти ПДФО. Будувати фортифікації на фронті та укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. Перевести економіку на воєнні рейки.
Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від партнерів - завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись «портновщини».
Рішення, які прийматимуться найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Але говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу.
І як би не називалося місце зустрічі - Париж чи Лондон, Аляска чи навіть Антарктида - ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності.