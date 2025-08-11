Мерц о переговорах европейских лидеров с Трампом: Речь пойдет о давлении на РФ, территориальных претензиях и гарантиях безопасности

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что созвал на среду, 13 августа, переговоры европейских лидеров относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

По словам политика, обсуждения будут сосредоточены на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях безопасности.

"Для этого мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", - рассказал Мерц.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил международных партнеров на виртуальные переговоры, которые состоятся в среду, 13 августа 2025 года.

