Мерц о переговорах европейских лидеров с Трампом: Речь пойдет о давлении на РФ, территориальных претензиях и гарантиях безопасности
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил, что созвал на среду, 13 августа, переговоры европейских лидеров относительно предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
По словам политика, обсуждения будут сосредоточены на вариантах давления на Россию, возможных мирных переговорах, территориальных претензиях и гарантиях безопасности.
"Для этого мы обменяемся мнениями с президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом, а также с главами государств и правительств Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Украины, с президентом Европейской комиссии, президентом Совета ЕС и генеральным секретарем НАТО", - рассказал Мерц.
Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил международных партнеров на виртуальные переговоры, которые состоятся в среду, 13 августа 2025 года.
З такою допомогою бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше 5 років, а за цей час вже не буде ні Трампа в президентах, і європейський фланг НАТО стане сильнішим.
Цей тиждень може стати одним із вирішальних у питанні війни і миру.
15 серпня, на Алясці говоритимуть про війну росії проти України та можливе припинення вогню. І саме зараз надзвичайно важливо нагадати: ми - не об'єкт торгу, ми - самостійна, суверенна держава, яка заплатила найвищу ціну за своє право бути вільною.
Пріоритет команди «Європейської Солідарності» залишається незмінним - перемога України і максимальна підтримка Збройних Сил. Але ми також розуміємо: гармати можуть замовкнути лише тоді, коли починають говорити дипломати. І дипломатія - це ще один фронт, де треба вміти перемагати.
По-перше, ми підтримуємо повне й безумовне припинення вогню по наявній лінії зіткнення. Переговори потребують тиші. Якщо ж це неможливо негайно - розглядаємо проміжний, менш бажаний варіант: припинення вогню у повітрі та на морі, але із гарантованим найкоротшим, дуже стислим переходом до режиму повної тиші.
По-друге, припинення вогню не може обумовлюватися втратою територій. Україна не торгує своїми землями. Тоді то не «угода про мир», а небезпечний прецедент, якщо хтось пробує силою перекроїти кордони. Наші кордони закріплені Конституцією і є міжнародно визнані.
По-третє, принцип «нічого про Україну без України», запроваджений нашою командою - непорушний. Це означає нашу обов'язкову присутність за будь-яким столом переговорів. Ніхто не має права вирішувати нашу долю за нашою спиною, і будь-які рішення, що стосуються українського суверенітету, територіальної цілісності та безпеки, мають ухвалюватися лише за участі України.
Так само «нічого про безпеку Європи без Європи». Україна - частина європейської системи безпеки. Доля континенту не може вирішуватися в переговорах між двома державами, якими б впливовими вони не були, без нашого голосу, без голосу наших європейських партнерів.
По-четверте, щоб уникнути помилок минулого, українська делегація має бути підсилена найкращими дипломатами й фахівцями, які користуються довірою українського суспільства та наших партнерів. Потрібно зняти штучні обмеження на парламентську дипломатію, щоб у розмові з Конгресом, Адміністрацією США, бізнесом і громадськістю Америки звучав потужний і єдиний український голос.
По-п'яте, чим складніші й болючіші рішення, тим більше влада зобов'язана чесно говорити з суспільством. Директиви на переговори мають бути обговорені в парламенті, хоча би з лідерами фракцій, а не ухвалюватися в тиші кабінетів. Єдність народжується не в умовах переслідувань опозиції, журналістів чи активістів, а в умовах довіри та прозорості.
Українці мають право знати правду - про ситуацію на фронті, про стан мобілізації, про економіку, оборонне виробництво і міжнародну підтримку. Правду - а не заспокійливі пропагандистські відеороликиєдиного марафону.
Тому вкотре закликаю створити коаліцію національної єдності в парламенті. Замість пересування ліжок, сформувати уряд національного порятунку. Він має діяти швидко: перекрити корупційні схеми, припинити мародерство і марнотратство. Спрямувати кожну гривню на фронт і безпосередньо бригадам, в тому числі і кошти ПДФО. Будувати фортифікації на фронті та укриття в тилу. Впроваджувати НАТОвські стандарти захисту життя солдатів. Перевести економіку на воєнні рейки.
Ми повинні виконати умови, які відкриють двері до повної фінансової підтримки від партнерів - завершити судову реформу, очистити прокуратуру. Перезавантажити ДБР, назавжди позбавившись «портновщини».
Рішення, які прийматимуться найближчим часом, визначатимуть долю не лише України, а й майбутнє всієї системи міжнародної безпеки. Ми готові говорити. Але говорити так, щоб світ почув: Україна не зламається, не продасть свій суверенітет і ніколи не проміняє свободу.
І як би не називалося місце зустрічі - Париж чи Лондон, Аляска чи навіть Антарктида - ми там волею народу, який воює, щоб перемогти. Вирішення викликів глобальної стабільності починається з України. Поки триває російська війна проти України, неможливо уявити повернення до глобального миру, безпеки й стабільності.