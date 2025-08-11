УКР
Сили оборони уразили російський командний пункт на ТОТ Донеччини, ліквідовано командира бригади, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по пункту управління 85-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України продовжують знищувати командні пункти окупаційних російських військ. Черговою ціллю став пункт управління 85-ї окремої мотострілецької бригади зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, в результаті удару високоточним засобом ураження ліквідовано командира бригади на позивний "Днєпр" та п’ять осіб оперативного складу.

Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Уразять щось - і віддадуть територію; знищать сто лісапетів і бліндажів - і віддадуть територію...
І так далі.
11.08.2025 21:30 Відповісти
Тебе там нема. Не ний вже..
11.08.2025 21:36 Відповісти
Гарна новина-виконавцям респект...
11.08.2025 21:37 Відповісти
 
 