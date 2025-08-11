Силы обороны поразили российский командный пункт на ВОТ Донетчины, ликвидирован командир бригады, - Генштаб
Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донетчины.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - сказано в сообщении.
По предварительным данным, вследствие удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава.
Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.
