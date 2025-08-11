РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11537 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
1 083 3

Силы обороны поразили российский командный пункт на ВОТ Донетчины, ликвидирован командир бригады, - Генштаб

взрывы, дым

Силы обороны Украины нанесли удар по пункту управления 85-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Донетчины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать командные пункты оккупационных российских войск. Очередной целью стал пункт управления 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, вследствие удара высокоточным средством поражения ликвидирован командир бригады с позывным "Днепр" и пять человек оперативного состава.

Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Читайте также: Воздушные силы поразили КСП врага на Херсонщине: уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 ранены, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ВС (6777) ликвидация (3944) уничтожение (7646) Донецкая область (10450)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уразять щось - і віддадуть територію; знищать сто лісапетів і бліндажів - і віддадуть територію...
І так далі.
показать весь комментарий
11.08.2025 21:30 Ответить
Тебе там нема. Не ний вже..
показать весь комментарий
11.08.2025 21:36 Ответить
Гарна новина-виконавцям респект...
показать весь комментарий
11.08.2025 21:37 Ответить
 
 