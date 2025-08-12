Рашисти вдарили КАБами по Приморському: поранено чоловіка, зруйновано будинок

68-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни атакували Приморське.

"Двома авіабомбами зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі неподалік", - йдеться у повідомленні.

Наразі пораненому чоловікові надається вся необхідна допомога.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.