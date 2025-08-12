Рашисти вдарили КАБами по Приморському: поранено чоловіка, зруйновано будинок
68-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Василівський район Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни атакували Приморське.
"Двома авіабомбами зруйнований будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені будівлі неподалік", - йдеться у повідомленні.
Наразі пораненому чоловікові надається вся необхідна допомога.
Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль