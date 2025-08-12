Рашисты ударили КАБами по Приморскому: ранен мужчина, разрушен дом
68-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, россияне атаковали Приморское.
"Двумя авиабомбами разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены здания неподалеку", - говорится в сообщении.
Сейчас раненому мужчине оказывается вся необходимая помощь.
Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.
