РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11471 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области
262 0

Рашисты ударили КАБами по Приморскому: ранен мужчина, разрушен дом

Запорізька

68-летний мужчина ранен вследствие вражеской атаки на Васильевский район Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, россияне атаковали Приморское.

"Двумя авиабомбами разрушен дом, взрывной волной и обломками повреждены здания неподалеку", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали дроном автомобиль в Запорожье: погибли два человека

Сейчас раненому мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Больше информации о вражеской атаке на эту минуту не известно.

Автор: 

Запорожская область (3409) Васильевский район (97) Приморское (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 