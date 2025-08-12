Ворог продовжує активно застосовувати у штурмових діях мототехніку на півдні, - Сили оборони

За останній тиждень Сили оборони знищили більше сотні мотоциклів, квадроциклів та багі на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили ворожу атаку поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив два штурми в районі Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог сім разів без успіху намагався просунутися до укріплень наших оборонців.

За минулу добу противник активно застосовував авіацію, завдавши 3 авіаудари із застосуванням 5 коригованих авіабомб та 43 некерованих авіаційних ракет.

Впродовж минулої доби окупанти нанесли 650 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій та здійснили 100 скидів з БпЛА, використавши понад 130 боєприпасів.

Обстріли цивільних

Протягом доби противник здійснив 190 обстрілів по позиціях наших захисників та мирних мешканцях прилеглих до лінії фронту територій, використавши більш ніж 660 боєприпасів. Під вогнем були населені пункти Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Внаслідок російської агресії на Херсонщині 5 людей дістали поранення. Пошкоджено багатоповерхівку та 13 приватних будинків, стільникову вежу, господарчу споруду, автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Троє жінок отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області.

На Нікопольщині Дніпропетровської області від російських обстрілів постраждала жінка. Зазнали руйнувань дві багатоповерхівки і лінія електропередач.

На Миколаївщині обстріли спричинили займання на території фермерського господарства та у приватних домогосподарствах.

Втрати ворога

Сили оборони Півдня України продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції та тили. За минулу добу ворожі втрати становлять:

42 окупанти;

4 артилерійські системи;

26 одиниць автомобільної техніки;

1 ЗРК "Бук-М3";

2 БпЛА (Орлан, Supercam);

2 комплекси РЕБ;

19 мотоциклів та багі;

човен та гідроскутер;

2 антени зв’язку;

1 генератор;

2 пункти зберігання боєприпасів та місце зберігання майна.

Зруйновано:

18 укриттів;

1 спостережний пункт.

