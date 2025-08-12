Враг продолжает активно применять в штурмовых действиях мототехнику на юге, - Силы обороны

За последнюю неделю Силы обороны уничтожили более сотни мотоциклов, квадроциклов и багги на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.

За минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 5 корректируемых авиабомб и 43 неуправляемых авиационных ракет.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 650 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 100 сбросов с БпЛА, использовав более 130 боеприпасов.

Обстрелы гражданских

В течение суток противник совершил 190 обстрелов по позициям наших защитников и мирных жителей прилегающих к линии фронта территорий, использовав более 660 боеприпасов. Под огнем были населенные пункты Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Вследствие российской агрессии на Херсонщине 5 человек получили ранения. Повреждены многоэтажка и 13 частных домов, вышка сотовой связи, хозяйственная постройка, автозаправочная станция и частные автомобили.

Три женщины получили ранения вследствие вражеских атак по Запорожской области.

На Никопольщине Днепропетровской области от российских обстрелов пострадала женщина. Подверглись разрушениям две многоэтажки и линия электропередач.

На Николаевщине обстрелы вызвали возгорание на территории фермерского хозяйства и в частных домохозяйствах.

Потери врага

Силы обороны юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:

42 оккупанта;

4 артиллерийские системы;

26 единиц автомобильной техники;

1 ЗРК "Бук-М3";

2 БпЛА ("Орлан", Supercam);

2 комплекса РЭБ;

19 мотоциклов и багги;

лодка и гидроскутер;

2 антенны связи;

1 генератор;

2 пункта хранения боеприпасов и место хранения имущества.

Разрушены:

18 укрытий;

1 наблюдательный пункт.

