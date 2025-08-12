Враг продолжает активно применять в штурмовых действиях мототехнику на юге, - Силы обороны
За последнюю неделю Силы обороны уничтожили более сотни мотоциклов, квадроциклов и багги на южном направлении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Боевые действия
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении враг совершил два штурма в районе Каменского и в направлении Новоданиловки.
За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг семь раз безуспешно пытался продвинуться к укреплениям наших защитников.
За минувшие сутки противник активно применял авиацию, нанеся 3 авиаудара с применением 5 корректируемых авиабомб и 43 неуправляемых авиационных ракет.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 650 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили 100 сбросов с БпЛА, использовав более 130 боеприпасов.
Обстрелы гражданских
В течение суток противник совершил 190 обстрелов по позициям наших защитников и мирных жителей прилегающих к линии фронта территорий, использовав более 660 боеприпасов. Под огнем были населенные пункты Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Вследствие российской агрессии на Херсонщине 5 человек получили ранения. Повреждены многоэтажка и 13 частных домов, вышка сотовой связи, хозяйственная постройка, автозаправочная станция и частные автомобили.
Три женщины получили ранения вследствие вражеских атак по Запорожской области.
На Никопольщине Днепропетровской области от российских обстрелов пострадала женщина. Подверглись разрушениям две многоэтажки и линия электропередач.
На Николаевщине обстрелы вызвали возгорание на территории фермерского хозяйства и в частных домохозяйствах.
Потери врага
Силы обороны юга Украины продолжают поражать места дислокации врага, его огневые позиции и тылы. За минувшие сутки вражеские потери составляют:
- 42 оккупанта;
- 4 артиллерийские системы;
- 26 единиц автомобильной техники;
- 1 ЗРК "Бук-М3";
- 2 БпЛА ("Орлан", Supercam);
- 2 комплекса РЭБ;
- 19 мотоциклов и багги;
- лодка и гидроскутер;
- 2 антенны связи;
- 1 генератор;
- 2 пункта хранения боеприпасов и место хранения имущества.
Разрушены:
- 18 укрытий;
- 1 наблюдательный пункт.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль