Чехія проти розділення України та Молдови на шляху до членства в ЄС, - Ліпавський
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив проти розділення України та Молдови на шляху до членства в Євросоюзі.
Про це він заявив під час пресконференції з українським колегою Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Міністр зазначив, що Чехія просуває якнайшвидше відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС.
"Безумовно, ми просуваємо відкриття першого кластера переговорів якомога швидше і точно не налаштовані на те, щоб без потреби роз'єднувати процес, який зараз відбувається разом із Молдовою", - сказав Ліпавський.
Водночас глава МЗС нагадав, що членство в ЄС не може бути досягнуто без виконання ключових рекомендацій щодо правосуддя та корупції.
