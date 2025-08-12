УКР
Чехія проти розділення України та Молдови на шляху до членства в ЄС, - Ліпавський

Чехія проти розділення України та Молдови на шляху до ЄС

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський виступив проти розділення України та Молдови на шляху до членства в Євросоюзі.

Про це він заявив під час пресконференції з українським колегою Сибігою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Міністр зазначив, що Чехія просуває якнайшвидше відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Безумовно, ми просуваємо відкриття першого кластера переговорів якомога швидше і точно не налаштовані на те, щоб без потреби роз'єднувати процес, який зараз відбувається разом із Молдовою", - сказав Ліпавський.

Водночас глава МЗС нагадав, що членство в ЄС не може бути досягнуто без виконання ключових рекомендацій щодо правосуддя та корупції.

Дякуємо Чехії за позицію.
